Monte-Carlo Film Festival de la Comédie | ospite speciale dell’evento Travis Fimmel

Laureus World Sports Awards : da Valentino Rossi a Roger Federer - gli Oscar dello sport a Montecarlo : Un'edizione che vede Sky sport e Rai Radio2 in prima linea per documentare con immagini e interviste esclusive quanto di meglio lo sport mondiale possa offrire. Martedì 27 febbraio, alle ore 19, la ...

MontecarloFest presidente giuria Lelouch : ANSA, - ROMA, 23 FEB - Al via la 15a edizione del Monte-Carlo Film Festival de la Comédie, l'evento ideato e presieduto da Ezio Greggio. Il Festival che presenterà il meglio delle commedie ...

Laureus Awards - il 27 febbraio la cerimonia a Montecarlo : Un'edizione che vede Sky Sport e Rai Radio2 in prima linea per documentare con immagini e interviste esclusive quanto di meglio lo sport mondiale possa offrire. Martedì 27 febbraio, alle ore 19, la ...

Casa di Montecarlo - fissa l'udienza preliminare per Fini : Basterà aspettare il 10 maggio per sapere se Gianfranco Fini sarà rinviato a giudizio, insieme alla sua compagna Elisabetta Tulliani, suo suocero Sergio Tulliani e suo cognato Giancarlo Tulliani (latitante a Dubai) con l' accusa di riciclaggio trasnazionale.Secondo la Procura, il "re delle slot" Francesco Corallo non avrebbe pagato 85 milioni di euro allo Stato e una parte di questi soldi sarebbe Finita in tre off shore: ...

Francesco Monte/ L'ex tronista difeso dal regista Carlo Micolano : "Ma quale drogato..." (Isola dei Famosi) : Ancora accuse per Francesco Monte. Dopo il canna-gate, Eva Henger mette in dubbio anche il flirt con Paola Di Benedetto all'Isola dei Famosi: "Vero come il mio amore per Giucas Casella"(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 13:12:00 GMT)

Elisabetta Gregoraci - compleanno da single con le amiche e corsa a Montecarlo per il figlio Nathan : ROMA ? Il primo compleanno da single per Elisabetta Gregoraci dopo l?addio a Flavio Briatore. Girls power celebrating me ??????best friends my...

Vela - Mascalzone Latino coglie due podi a Montecarlo e Miami : Mascalzone Latino coglie due podi, esulta l’Italia della Vela: Vincenzo Onorato, presidente ed armatore, ha concluso al secondo posto la 34a Primo Cup – Trophée Credit Suisse di Montecarlo, nella prima uscita dell’anno con i J/70. Nelle acque monegasche le otto prove disputate tra sabato e domenica hanno portato in dote due vittorie, che hanno contribuito a raggiungere la piazza d’onore alle spalle dell’equipaggio ...

A Montecarlo - Cortellesi e Cucinotta : ANSA, - ROMA, 8 FEB - Paola Cortellesi, Nicola Piovani, Maria Grazia Cucinotta e Nancy Brilli sono i primi ospiti confermati al Montecarlo Film Festival de la Comédie mentre, tra le star ...

Mondiale Rally 2018 : Sebastien Ogier domina a Montecarlo e si mette alla caccia del sesto titolo - sfruttando anche gli errori dei rivali : Se il buongiorno si vede dal mattino.. Si è aperto il Mondiale Rally 2018 con il consueto antipasto del Rally di Montecarlo. Una tradizione che viene rispettata, come la vittoria di Sebastien Ogier. Il portacolori della Ford Fiesta, infatti, si aggiudica la corsa monegasca per la quinta volta consecutiva, cinque come il numero di titoli mondiali conquistati dal francese. Se tre indizi, solitamente, fanno una prova, in questo caso ne abbiamo ...

WRC 2018 - Rally di Monte-Carlo : la quinta di Ogier : Nulla è cambiato nel mondiale Rally anche nel 2018. In testa c'è un uomo solo al comando, il suo nome è Sébastien Ogier, e la sua vettura è sempre quella Ford Fiesta Wrc Plus sulla quale aveva ...

WRC 2018 - Rally di Monte-Carlo : l'uomo del Monte ha detto 'cinque' : ... la foratura di Loeb nel secondo passaggio della Arena Panzerplatte e la vittoria di Ogier che con un sorriso beffardo stampato in volto dichiarò alla stampa: "Lo sport ha finalmente fatto giustizia",...

Triboo lancia con Radio Monte Carlo Rmc Sport Network - la radio per tutti gli appassionati di sport : ... dell'advertising e della comunicazione online e che controlla anche Brown Editore, ha lanciato oggi Rmc sport Network, nuova radio nazionale per tutti gli appassionati di sport (non solo di calcio). ...

Rally di Montecarlo - Ogier si conferma il più forte : ROMA - Sebastien Ogier con la Ford Fiesta si conferma re di Montecarlo. Il francese campione del mondo in carica riprende da dove aveva lasciato conquistando la quarantesima vittoria in carriera con l'86° edizione del Rally di Montecarlo. Ogier ha chiuso con un vantaggio di quasi un minuto sull'...

Rally Wrc Ogier - buona la prima : pokerissimo a Montecarlo : Sebastien Ogier resta il re del 'Monte'. Il francese cinque volte campione del mondo sulla Ford Fiesta ufficiale non abdica dal trono del Rally di Montecarlo, prova di apertura del mondiale su 13 gare. Ogier vince per quinta volta di fila la gara di casa (la sesta totale ...