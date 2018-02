Milano | la metro allunga all' una di notte per aiutare i pendolari

Dolce & Gabbana/ Sfilata Milano : dopo i droni al Metropol uno show aperto al pubblico in Rinascente : Dolce e Gabbana celebrano la "Santa moda" con una Sfilata hi-tech: lo show di Milano si è aperto con una decina di droni che hanno sfilato in passerella.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 12:32:00 GMT)

Milano : writer in galleria metro - 4 denunciati : Milano, 25 feb. (AdnKronos) - Quattro writer, due italiani e due francesi, sono stati denunciati a Milano prima di riuscire a imbrattare un treno della metropolitana M1. I quattro, intorno alle 6.20, si sono introdotti nel binario tronco della stazione Qt8, ma sono stati intercettati dalla centrale

Wi-Fi gratuito nelle metropolitana di Milano al via e truffa perfetta su biglietti fatta da dipedenti : Atm sta provvedendo ad inserire insieme a Fastweb il Wifi gratuito nella rete delle metropolitana di Milano. Ma ci sono anche altri fatti da raccontare.

A Milano è (e sarà) più smart attendere la metro : al via il Wi-Fi gratuito targato ATM e Fastweb : Fastweb e ATM hanno avviato la sperimentazione di una connessione Wi-Fi gratuita di cui possono beneficiare gli avventori della stazione Duomo di Milano L'articolo A Milano è (e sarà) più smart attendere la metro: al via il Wi-Fi gratuito targato ATM e Fastweb è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

ATM sta mettendo il WiFi gratuito nella metropolitana di Milano : Da oggi è disponibile nella stazione Duomo, ma l'obiettivo è coprire tutte e 113 le stazioni The post ATM sta mettendo il WiFi gratuito nella metropolitana di Milano appeared first on Il Post.

Milano - free wifi in metro : parte sperimentazione in Duomo M1 e M3 : Milano, 21 feb. , askanews, I passeggeri che transitano nelle banchine e nei mezzanini della stazione della metro di Duomo M1 e M3 potranno contare su una connessione wifi free. Da marzo, il servizio ...

Milano - free wifi in metro : parte sperimentazione in Duomo M1 e M3 : Milano, 21 feb. , askanews, - I passeggeri che transitano nelle banchine e nei mezzanini della stazione della metro di Duomo M1 e M3 potranno contare su una connessione wifi free. Da marzo, il ...

Milano - come accedere al wifi gratis dell’Atm in metropolitana : (Foto: Diletta Parlangeli) Dal 21 febbraio, chi si trova nelle banchine e nei mezzanini della stazione metro di Milano Duomo M1 e M3 può accedere al servizio wifi gratuito. A partire da marzo questa possibilità verrà estesa anche alla stazione di San Babila (M1) e ad aprile anche alla stazione Cadorna (M1 e M2). L’Azienda trasporti milanesi (Atm), grazie alla collaborazione con Fastweb, intende coprire l’intera rete meneghina. Lo scopo di questa ...

Wi-fi gratis in metropolitana : a Milano è partita la sperimentazione : Si comincia con la M1 e la M3 in Duomo. Tra marzo e aprile anche San Babila e Cadorna e poi via via le altre stazioni. Previsti 319 punti di accesso, possono...

Milano - la metro inchioda : interviene pronto soccorso : Tanto spavento ma nessun ferito. Una brusca frenata del conduttore di un convoglio della metropolitana di Milano, la M1 a Cairoli, ha fatto intervenire il pronto soccorso per accertare che non ci ...

Milano. Via libera al prolungamento della metrotranvia Anassagora – Quartiere Adriano : È stato approvato dalla Giunta Sala il progetto definitivo per il prolungamento della metrotranvia Anassagora – Quartiere Adriano – Lotto

Milano - bimbo cade sui binari della metro : ragazzo lo salva [VIDEO] : Milano, bimbo cade sui binari della metro: un ragazzo lo ha salvato. “Ho pensato che mancava poco e che il bambino andava salvato. Certo, oggi continuo a pensare che senza l’intervento della signora dell’Atm, sarei riuscito a salvare il bambino ma io non ce l’avrei fatta”: Lorenzo Pianazza racconta cosi’ all’ANSA le emozioni di un gesto che non pensava avrebbe provocato tale clamore. Ieri, quando ha ...

Milano - bimbo caduto sui binari della metro/ Video - buone le condizioni del piccolo : bimbo di 2 anni cade sui binari della metro: Milano, salvato da un 18enne e un agente Atm. Parla Lorenzo, l'eroe della metro "l'avrebbero fatto tutti, ho pensato solo che potevo farcela”.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 21:11:00 GMT)

L'eroe normale di Milano : il 18enne salva bimbo sui binari del metrò e torna a casa : Lorenzo Panizza non ha esitato un attimo: si è tolto lo zaino, è sceso tra le rotaie ed è riapparso restituendo il bambino alla madre -