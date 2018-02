Milan sbanca Roma | 2-0 | Gattuso | ' Restiamo con i piedi per terra'

Milan sbanca Olimpico - 0-2 alla Roma : ANSA, - Roma, 25 FEB - Il Milan non si ferma più e sbanca l'Olimpico nel posticipo serale, battendo la Roma per 2-0 con due gol italiani, di due ragazzi cresciuti nel vivaio: Cutrone e Calabria. Così ...

LIVE Ludogorets-Milan - Europa League 2018 in DIRETTA : i rossoneri per sbancare in Bulgaria e ipotecare gli ottavi di finale! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Ludogorest-Milan, andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Sfida importante per il Milan , che vuole proseguire anche in Europa l'ottimo momento. ...

Eurolega - Bertans condanna il Barça allo scadere. Milano sbanca il Palau Blaugrana : Dopo essere finiti a -10 nel primo tempo, i biancorossi giocano una grande seconda metà di gara e vincono 83-81 grazie ad un canestro a 5" dalla fine del lettone. I risultati

Basket - Eurolega 2018 : l’Olimpia Milano sbanca Barcellona in rimonta! Decide Dairis Bertans in un finale da batticuore : Altra gita in Spagna, altra vittoria per l’Olimpia Milano. La squadra di Simone Pianigiani, dopo Valencia e Baskonia, ha ottenuto la sua terza vittoria in trasferta, sempre sul suolo iberico, sbancando il Palau Blaugrana di Barcellona con il punteggio di 83-81. Una vittoria sudata e sofferta, arrivata dopo una prima parte di gara difficile ma compensata da un meraviglioso secondo tempo, in cui gli ospiti hanno saputo raddrizzare le sorti ...

Basket - Eurolega 2018 : l’Olimpia Milano si sveglia tardi - ma il Maccabi è perfetto e sbanca il Forum : All’Olimpia Milano non riesce il tris. Il Maccabi Tel Aviv si impone 111-102 al termine di una partita dal punteggio altissimo e dove gli attacchi sono stati grandi protagonisti. Milano conferma la tradizione negativa quando deve disputare una sola partita di Eurolega in settimana (0-12) e resta al penultimo posto in classifica. Alla squadra di Pianigiani non basta una bella reazione nel finale di partita, perchè dall’altra parte del campo gli ...

Basket - 15a giornata Serie A 2018 : Venezia sbanca Milano. Cantù e Cremona volano alle Final Eight : Con il titolo di campione d’inverno già nelle mani di Avellino, la quindicesima giornata della Serie A si è conclusa questa sera con la vittoria nel posticipo della Reyer Venezia. I Campioni d’Italia sbancano il Forum contro l’Olimpia Milano per 84-80 grazie ad un grande ultimo quarto. Un successo maturato nonostante il gravissimo infortunio al ginocchio per Orelik, uscito in barella e che probabilmente starà lontano dai campi ...