Milan | Kessie non le manda a dire | che bordate all’ex Montella!

LIVE Roma-Milan - cronaca e risultato in tempo reale : 0-1 ci prova Kessié : ... Donnarumma, Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez, Kessié, Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Suso, Cutrone Allenatore: Gennaro Gattuso Notizie sul tema Dove vedere Roma-Milan streaming LIVE gratis ...

Milan-Sampdoria - ecco il sostituto di Kessie : le ultime : Milan-Sampdoria, si avvicina la nuova giornata del campionato di Serie A, momento veramente importante per la squadra di Gennaro Gattuso che si prepara ad affrontare la Sampdoria in un vero e proprio spareggio. Qualla rossonero è una delle squadre più in forma del momento ma anche quella di Giampaolo sta disputando una stagione nel complesso positiva. Pesante assenza per Gattuso che non potrà contare su Kessie, fermato dal giudice sportivo per ...

Pagelle Ludogorets-Milan 0-3 - Europa League 2018 : Cutrone e Romagnoli migliori in campo - Kessiè e Bonucci non deludono - soffrono Calabria e Biglia : Il Milan passa, più facilmente del previsto, sul campo del Ludogorets e mette in cassaforte il passaggio del turno con un bel 3-0. Gli ottavi di finale sono ormai ad un passo grazie ai gol di Patrick Cutrone in chiusura di primo tempo, al rigore di Ricardo Rodriguez (procurato proprio da Cutrone) ad inizio ripresa, prima della terza rete di Fabio Borini nei minuti di recupero. I rossoneri soffrono solamente in avvio la spinta dei padroni di casa ...

Probabili formazioni / Ludogorets Milan : diretta tv - orario - notizie live. Kessie ancora in campo : Probabili formazioni Ludogorets Milan: diretta tv, orario, notizie live su moduli e titolari alla vigilia. Rossoneri in Bulgaria per i sedicesimi di Europa League(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 11:18:00 GMT)

Serie A Milan - Kessie sicuro : «Sono più forte di Gattuso tecnicamente» : MilanO - "Gattuso è stato un grande campione. Chi è tecnicamente più forte tra noi? Penso io" . Cosi', scherzando, il centrocampista rossonero Franck Kessie ha chiuso, dalle telecamere di "Milan TV", ...

Milan - Kessie : "Sono più forte di Gattuso - m aora sono un po' stanco... " : La squalifica per una giornata lo costringerà a guardare dalla tribuna la gara contro la Sampdoria: una vera tortura per Franck Kessie, sempre più al centro del progetto rossonero, soprattutto da ...

Milan - finalmente il vero Kessie : il centrocampista svela alcuni retroscena : Il centrocampista Kessie è tornato protagonista con la maglia del Milan, dopo un periodo di appannamento l’ex Atalanta sta giocando ad alti livelli. Intervistato da ‘Forza Milan’ il calciatore ha parlato del paragone con Gattuso: “E’ stato un grande campione. Chi più forte tecnicamente tra noi? Penso io… Gioco alla Playstation a casa, oppure esco con gli amici a giocare a bowling. Vinco sempre io. Quando gioco ...

Milan - verso il Ludogorets : André Silva - la gestione delle forze e il vice Kessie - 3 nodi da sciogliere : C'era una volta il Milan di Gattuso, quello che giocava ogni tre giorni e non steccava quasi mai, specie in coppa. La coppa era quella più importante, la Champions, e Ringhio la panchina la vedeva ...

Probabili formazioni/ Udinese Milan : l'instancabile Kessie. Quote - le ultime novità live : Probabili formazioni Udinese Milan: le Quote e le novità live sulla partita della Dacia Arena. Squalificato Samir tra i friulani, Gattuso ritrova Rodriguez e punta ancora su Cutrone(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 13:14:00 GMT)

Milan - Gattuso/ "Kessié 10 gol? Mi serva che faccia 15 chilometri. E sul calciomercato..." : Milan, Gattuso sulla corsa Champions: “Non siamo belli come Brad Pitt, voglio una squadra brutta come me”. Le ultime notizie sulla conferenza stampa in vista dell'Udinese(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 22:25:00 GMT)

Milan - come ringhia Gattuso! Kessié svela : "impazzisce se mi vede camminare" : Kessié esalta il lavoro di Gattuso e svela un retroscena niente male sul nuovo allenatore rossonero: "non sopporta quando mi vede camminare in allenamento" LaPresse/Spada Dopo un avvio difficile, ...

Milan - senti l'ag. Kessie : 'Rinato grazie a Gattuso - ha ridato motivazioni e benzina' : Intervistato da La Gazzetta dello Sport , l'agente di Franck Kessie esalta il lavoro di Gattuso al Milan : 'Ringrazio Gattuso, è stato importantissimo per questa ripartenza - spiega George Atangana - Ha saputo motivare i giocatori, ...

Milan - Gattuso : 'Kessie ha grandi qualità - non servono acquisti' : Intervenuto a Rai Radio Uno nel corso della trasmissione Radio Anch'io Lo Sport , assieme a Marcello Lippi, l'allenatore del Milan Gennaro Gattuso ha parlato dell'attuale situazione della squadra: 'Cosa è cambiato? Dobbiamo pensare partita dopo partita perché a livello ...