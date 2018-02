Milan | Gattuso furioso | ecco cosa è successo nelle ultime ore

Milan - Gattuso 'ringhia' alla neve : 'Non ci voleva - Lazio forte' : ROMA - La neve che ha imbiancato Roma sembra uno scenario da favola, come una favola sembra di vivere ora Gennaro Gattuso . Promossa dalla Primavera sulla panchina del Milan dopo l'esonero di Vincenzo ...

Milan - Fassone promuove squadra e Gattuso : ... una scelta, quella di promuovere Ringhio, della quale Fassone ha spiegato le origini intervenendo su Radio 1 nel corso della trasmissione "Radio Anch'io Sport": Avremmo voluto andare avanti con ...

Serie A - Tacchinardi : «Roma-Milan? Capolavoro di Gattuso» : ROMA - " Milan ? La squadra gioca un bel calcio, non è solo coraggio, forza e grinta. Pratica una manovra sempre veloce e dinamico. Sono contento del lavoro di Rino, ricordando anche tante battaglie ...

Milan - Fassone : ''Gattuso ci ha sorpresi - ha caratteristiche da grande tecnico'' : I ragazzi hanno voglia, guardiamo lontano', dice Fassone intervistato da Radio Anch'Io lo Sport di Rai Radio. GUARDA I GOL DI ROMA-Milan ALLENAMENTO CANCELLATO PER NEVE - La squadra è rimasta a Roma ...

“Più sorpreso da Gattuso o Cutrone?” - l’ad del Milan Fassone risponde così - novità anche su Donnarumma : Il Milan non può nascondersi punta alla qualificazione in Champions League, la squadra di Gattuso è reduce dal successo sul difficile campo della Roma ma in generale sta attraversando un momento veramente entusiasmante. Ecco le parole di Marco Fassone, amministratore delegato del Milan a Radio Rai Uno nel corso di Radio Anch’Io lo Sport: “Cosa è successo a questo Milan? Gattuso ha fatto le cose semplici, quelle che un allenatore con ...

Milan - la società regala un super rinforzo a Gattuso : pronto un triennale : Il Milan è in uno stato di forma straordinario e sotto la sapiente guida di Gennaro Gattuso sta tentando una clamorosa rimonta in campionato. Nelle ultime partite il ruolino di marcia dei rossoneri è impressionante, infatti nel 2018 sono arrivate quasi solamente vittorie con un pareggio ottenuto ad Udine, dove peraltro il Milan era rimasto in dieci uomini. Al centro di questa serie di risultati utili c’è una ritrovata solidità difensiva con il ...

Incredibile Milan - Berlusconi critica Gattuso : follie dall’ex patron : Silvio Berlusconi è in piena campagna elettorale e dunque coglie ogni occasione buona per far parlare di sé. Oggi però, criticare le scelte tattiche di Gattuso, ha davvero poco senso. Parlando ad Rtl 102,5 l’ex presidente del Milan ha trovato il modo di non apprezzare il grande lavoro fatto da Gattuso, trovando difetti che tali non sono come l’impiego di Suso che in quel ruolo disegnatogli dal tecnico è davvero ...

Roma-Milan - lite Gattuso-Kolarov Ti spacco il c**o. Poi l'abbraccio : La 26esima giornata di Serie A ha visto il Milan imporsi all'Olimpico di Roma contro i giallorossi per 2-0. Un vittoria importante per i rossoneri che sembrano aver trovato la quadratura del cerchio. Una partita dominata ma non priva di momenti di tensione. Sopratutto tra l'allenatore Gattuso e il terzino avversario Aleksándar Kolárov.La lite e il fair playLo scontro tra i due è avvenuto durante il primo tempo: Calabria, terzino ...

Gattuso : 'Il segreto del Milan? La voglia di soffrire' : Rino Gattiso, visibilmente soddisfatto, analizza dai microfoni di Premium Sport, la vittoria del suo Milan sul campo della Roma, che lancia i rossoneri verso il sogno dell'Europa che conta. 'A fine ...