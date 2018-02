Meteo | neve sulla costa adriatica

Allerta Meteo Burian - dopo la neve arriva il grande gelo : attesi -8°C a Roma - scuole chiuse anche Martedì 27 Febbraio : Le scuole di Roma saranno chiuse anche domani 27 Febbraio : questa, in considerazione della situazione Meteo , la decisione dal Campidoglio. “Il provvedimento si è reso necessario dopo i bollettini diffusi oggi dalla Protezione civile regionale: previste gelate molto intense e un forte abbassamento della temperatura che proseguiranno anche nella giornata di domani“. Allerta Meteo Burian : scuole chiuse in molti Comuni anche Martedì 27 ...

Meteo e viabilità autostrade/ Neve e gelo polare Buran : disagi pure in Liguria e al confine di Stato : viabilità autostrade e Meteo : Neve e gelo polare sull'Italia. I consigli contro Buran : la Polizia lancia l'allerta e si rivolge agli automobilisti, "partite solo se necessario"(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 16:48:00 GMT)

Allerta Meteo Puglia : criticità “gialla” per neve e vento : L’ampia circolazione depressionaria, che insiste sul Mediterraneo centrale, continua a richiamare aria fredda dall’Europa nord-orientale interessando prevalentemente il territorio della Puglia centro-settentrionale con nevicate da deboli a puntualmente moderate fino a quote di pianura, ulteriore calo delle temperature e forte ventilazione dai quadranti settentrionali. Per la giornata di oggi, 26 febbraio, sono previste nevicate fino ...