Messaggi Android introduce il supporto RCS per gli smartphone dual SIM

Google sta testando nuove funzioni per Messaggi Android : SMS via Wi-Fi e invio di foto di alta qualità : Alcuni utenti hanno notato la comparsa di un upgrade che porta interessanti nuove funzioni smart all'interno dell'app Messaggi Android. Tra le nuove feature ci sono l'invio di SMS via Wi-Fi, la condivisione di foto di alta qualità e la possibilità di vedere quando i propri contatti stiano scrivendo un Messaggio. L'articolo Google sta testando nuove funzioni per Messaggi Android: SMS via Wi-Fi e invio di foto di alta qualità è stato pubblicato ...

Messaggi Android si prepara a lanciare un’interfaccia Web con funzioni di chat avanzate : Anche Messaggi Android si aggiorna senza novità significative, ma nel codice anticipa l'arrivo di un'interfaccia web in stile Google Allo, con funzioni evolute di chat e una piattaforma di acquisti e pagamenti. L'articolo Messaggi Android si prepara a lanciare un’interfaccia Web con funzioni di chat avanzate è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Messaggi Android ora supporta le Smart Reply - ma non ancora in Italia : Messaggi Android, l'app di Google per l'invio e la ricezione di SMS e MMS, da oggi può contare su una nuova funzionalità Smart targata Google, già vista con altre applicazioni come Google Allo e Gboard. L'articolo Messaggi Android ora supporta le Smart Reply, ma non ancora in Italia è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Huawei preinstallerà Messaggi Android nei suoi smartphone : La strada per la diffusione del protocollo RCS (Rich Communication Services) è ora in discesa per Google, dopo che un'altra grande azienda è entrata a far parte del suo team. Google quindi ora può contare anche su Huawei, un colosso che fa registrare enormi quantità di smartphone venduti ogni anno e che opera in un vastissimo numero di mercati a livello mondiale. L'articolo Huawei preinstallerà Messaggi Android nei suoi smartphone è stato ...

Recuperare Messaggi WhatsApp Cancellati Android Gratis : WhatsApp: ecco l’app per Recuperare i Messaggi Cancellati dagli amici. WhatsApp, cancelli i Messaggi? WhatsRemoved li recupera Recuperare Messaggi WhatsApp Cancellati: come fare con WhatsRemoved Nuovo giorno, nuovo articolo dedicato a WhatsApp, uno dei programmi più diffusi e usati al mondo per restare in contatto con amici, parenti e conoscenti in modo totalmente gratuito. Oggi in particolare voglio spiegarti come […]

Google e i sondaggi in-app : i rilevamenti raggiungono anche Messaggi Android : Google vuole portare i sondaggi in-app anche su altre app proprie e su vari smartphone dopo la prima comparsa sui Google Pixel 2 XL L'articolo Google e i sondaggi in-app: i rilevamenti raggiungono anche Messaggi Android è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.