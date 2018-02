Mercato Roma | Giulini | ' A Barella farebbe bene un altro anno al Cagliari'

CalcioMercato Cagliari - Giulini parla del futuro di Barella e Romagna : Calciomercato Cagliari – Il Cagliari è in campo per la gara di campionato contro il Napoli, importante partita per provare a conquistare punti per la salvezza. Prima della partita ha parlato il presidente Giulini, ecco le parole a Premium Sport: “Dobbiamo dare tutto dal primo all’ultimo minuto, anche se loro sono complicatissimi da affrontare. Veniamo da una brutta partita col Chievo, dobbiamo tornare ad avere l’atteggiamento avuto ...

CalcioMercato Juventus : obiettivi Emre Can e Romagnoli : La neve caduta ieri a Torino ha causato il rinvio di Juventus-Atalanta. La compagne bianconera, però, è già concentrata sui prossimi impegni, la semifinale di ritorno di Coppa Italia sempre contro i bergamaschi all'Allianz Stadium, la sfida di campionato all'Olimpico contro la Lazio e, soprattutto, il ritorno degli ottavi di Champions League in casa del Tottenham. Tre sfide che diranno molto sulla stagione della Vecchia Signora, la quale guarda ...

CalcioMercato - il milanista Romagnoli intriga la Juventus... : TORINO - In casa Milan si sono subito affrettati a smentire eventuali problemi economici in seno alla proprietà cinese. Ma è un fatto che la Juventus sia sempre pronta ad approfittare di situazioni ...

Mercato Roma - dal Brasile : contatti in fase avanzata - il rinnovo potrebbe non bastare : Il rinnovo, però, includerebbe anche una clausola rescissoria molto sostanziosa, 70/80 milioni per intenderci, che renderebbero Alisson, in caso di pagamento, il portiere più costoso al mondo . ...

Mercato Roma in uscita - primi contatti : pronti 25 milioni : Kalinic destinato alla cessione Shakhtar Donetsk-Roma in tv, sarà in chiaro su Canale 5? Dove vederla in streaming, oggi 21 febbraio Shakhtar Donetsk-Roma, le probabili formazioni: Florenzi in dubbio,...

I droni protagonisti a Roma - nel mondo Mercato da 6 miliardi di dollari : Leonardo da Vinci in Messico sospinto da creatività napoletana 21 febbraio 2018 Nessun commento I droni protagonisti a Roma, nel mondo mercato da 6 miliardi di dollari 21 febbraio 2018 Nessun ...

A Roma master su finanza islamica : Mercato da 3 - 5 trilioni dollari : Sukuk o Takaful, Musharakah e Ijarah. Questi termini, ai più sconosciuti, rappresentano soltanto alcune tra le tante fattispecie giuridiche che caratterizzano la cosiddetta finanza islamica, un ...

Florenzi alla Juventus?/ CalcioMercato Roma - Marotta studia il colpo possibile : Florenzi alla Juventus? Calciomercato Roma, Marotta studia il colpo possibile. I campioni d’Italia in carica si sarebbero messi sulle tracce del tuttofare del club giallorosso(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 14:34:00 GMT)

CalcioMercato Roma - mossa per la porta : le intenzioni dei giallorossi : Calciomercato Roma – La Roma è reduce dal successo sul campo dell’Udinese, fiducia ritrovata in casa giallorossa dopo la terza vittoria consecutiva, l’obiettivo è conquistare la qualificazione in Champions League. Nel frattempo si pensa anche al mercato, in particolar modo per la porta. I giallorossi possono contare già su un grande portiere, Alisson ma si cerca anche estremo difensore per il futuro. Secondo quanto riporta ...

Roma : rapina all’interno di un superMercato. Ragazzo arrestato : Roma – Armato dentro supermercato: un arresto a Magliana Roma – La Polizia di Stato ha impiegato pochissimi minuti per individuare un Ragazzo di 28... L'articolo Roma: rapina all’interno di un supermercato. Ragazzo arrestato su Roma Daily News.

La verità di Monchi sul calcioMercato della Roma : “Dzeko - Giroud - Ounas e Salah a costi ridotti - vi dico tutto” : Il ds della Roma Monchi, è stato ospite di Skysport per parlare del tanto discusso calciomercato del club giallorosso che dal suo arrivo non ha certo soddisfatto i tifosi. Il dirigente ha spaziato su tutte le questioni più calde del mercato che lo hanno visto protagonista. “Ai tifosi giallorossi chiedo di avere un po’ di fiducia nel mio lavoro. So bene che non vogliono più sentir parlare di promesse, progetti, plusvalenze e che ...

TOTTI DA 200 MILIONI / L'ex capitano della Roma : in questo calcioMercato pazzo costerei molto e Spalletti... : TOTTI da 200 MILIONI, L'ex capitano della Roma ora dirigente ha parlato di una sua eventuale valutazione ai giorni nostri. Si è tolto anche un sassolino dalla scarpa su Luciano Spalletti.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 19:27:00 GMT)

Monchi sorpreso dalla classifica della Roma. E sul Mercato… : Il ds della Roma, Monchi, è intervenuto ai microfoni di ‘Premium Sport’, prima del fischio d’inizio del match con il Benevento: “Importante confermare quanto fatto a Verona e continuare la strada intrapresa. Gennaio non è stato un mese buono, febbraio deve essere un mese migliore. Siamo pronti per le partite che ci aspettando. Sarà un finale di stagione bello. Fisicamente stiamo bene, stiamo recuperando i giocatori ...

CalcioMercato Roma : Perotti destinato al Boca Juniors - : L'argentino classe 1988, infatti, ha ammesso il proprio desiderio di trasferirsi al Boca Juniors: " Dopo la Coppa del Mondo, tornerai al Boca? Voglio giocare di nuovo al Boca. Per ora sto bene a Roma ...