«Mercato coperto in stazione? Parliamone»

CalcioMercato Inter - Lautaro Martinez allo scoperto : “ho parlato con Milito…” : Calciomercato Inter – L’Inter continua a lavorare per portare a Milano Lautaro Martinez. L’attaccante classe ’97 del Racing ha stregato il ds nerazzurro Piero Ausilio volato in Argentina per osservarlo da vicino nella sfida vinta dal Racing contro l’Huracan. Martinez ha realizzato una tripletta che ha convinto l’Inter ha affondare il colpo. Il club nerazzurro sta cercando di trovare un accordo economico con il ...

CalcioMercato Inter - l’ad nerazzurro allo scoperto : tutto su Icardi e Pastore : Calciomercato Inter – Si gioca il secondo match valido per la 23^ giornata del campionato di Serie A, in campo Inter e Crotone. Prima della gara ecco le parole di Alessandro Antonello, ad dell’Inter ai microfoni di Premium Sport: “Arriviamo da due mesi di difficoltà e dobbiamo uscirne con determinazione. Dobbiamo mettere in campo la stessa energia e cattiveria della prima parte di stagione. I nostri calciatori hanno qualità, ...

CalcioMercato Roma - Nainggolan allo scoperto : che annuncio sul futuro! : Terminata la sessione invernale di Calciomercato che ha visto Nainggolan accostato a diversi club cinesi, il centrocampista belga è tornato a parlare del suo futuro facendo un importante annuncio che farà felici i tifosi della Roma. Ecco le dichiarazioni del ‘Ninja’ ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Qui sto benissimo, non vedo il motivo per cui dovrei andar via. Vivo bene, sono felice, ho tutto quello che devo avere, in ...

Conte allo scoperto in conferenza stampa : “il Mercato - la Nazionale ed il futuro al Chelsea - vi dico tutto” : “Costacurta e’ un amico, abbiamo giocato insieme in Nazionale nel ’98 ma non ho parlato con lui. Forse, pero’, ha dimenticato che ho ancora 18 mesi di contratto col Chelsea e la mia volonta’, la mia intenzione, il mio desiderio e’ di rispettare questo contratto”. Antonio Conte ha parlato oggi in conferenza stampa del suo futuro al Chelsea, dato che il suo nome è stato accostato alla panchina della ...

Roma - Monchi allo scoperto : “ecco il bilancio del nostro calcioMercato” : “Non possiamo essere contenti del quinto posto ma non dobbiamo cercare responsabili, bensi’ trovare soluzioni. Il primo responsabile sono io, sono il responsabile della costruzione della squadra, sono io che prendo le decisioni, quindi se cercate un responsabile del momento sono qui”. Il ds della Roma Monchi ha parlato oggi in conferenza stampa del calciomercato giallorosso. Una sessione invernale che di certo ha lasciato un ...

CalcioMercato - l’agente di Donsah allo scoperto : “ecco a che punto è la trattativa col Torino” : “Troppo tardi i contatti col Torino. La decisione verrà presa negli ultimi minuti, ma la soluzione migliore è che resti al Bologna. Nessun contatto con l’Inter”. Parlando ai microfoni di Premium sport, l’agente di Donsah, Oliver Arthur, ha di fatto chiuso la trattativa per il centrocampista. Uno spiraglio aperto resta come da parole dell’agente, ma si tratta davvero di una minima speranza dato che i tempi stringono ...

CalcioMercato Torino - Cairo allo scoperto su Donsah e Boyè : le ultime : Calciomercato Torino – Qualcosa dovrebbe muoversi, soprattutto a centrocampo. Il Torino sta lavorando per chiudere alcune trattative in queste ultime ore di Calciomercato, l’obiettivo ormai noto è quello che porta a Donsah del Bologna. Sull’argomento ha parlato il presidente Cairo a margine della presentazione del Festival dello Sport di Trento: “Vedremo se la trattativa per Donsah è fattibile, se il mercato riserva ...

CalcioMercato Inter - Pastore alla scoperto sul ritorno in Italia : le ultime : Pastore apre ad un trasferimento all’Inter, al termine della gara del Psg contro il Montpellier il calciatore ha dato importanti indicazioni: “Qua sto molto bene, sono molto contento, considero Parigi la mia città. Ma onestamente non so cosa farò, sono in una situazione difficile. La cosa principale che voglio è quella di giocare con maggiore continuità per cercare di essere convocato per la Coppa del Mondo. Qualora dovessi partire ...

La parola ai lettori : la maggior parte rivorrebbe il Mercato coperto : Marina di Carrara - Vi abbiamo chiesto come interverreste sull'ex-mercato coperto di Marina di Carrara; le proposte arrivate in redazione sono state numerose e tutte interessanti. La maggior parte dei ...

CalcioMercato Sampdoria - Osti allo scoperto : l’annuncio sulle voci Zapata-Dortmund : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria è in campo per la giornata del campionato di Serie A, la squadra di Giampaolo in campo contro la Fiorentina. Ma a tenere banco è anche il mercato, in particolar modo voci su un interesse del Borussia Dortmund nei confronti di Duvan Zapata. Intervistato da Premium Carlo Osti ha fatto un importante annuncio: “non c’è niente, questo gruppo arriverà fino a giugno, poi si parlerà di ...

Sampdoria - Giampaolo allo scoperto : il turnover ed il calcioMercato - le ultime : Sampdoria, mister Giampaolo ha parlato oggi in conferenza stampa in vista del trittico di gare importantissimo al quale è attesa la squadra. Se i doriani vogliono mantenere le posizioni valide per l’Europa devono senz’altro ripartire alla grande in questa seconda fase della stagione. Dunque il tecnico Giampaolo non crede nell’idea di utilizzare un ampio turnover: “No. La Samp deve ritrovare leggerezza, entusiasmo, deve ...

Milan - Gattuso allo scoperto : “Mercato chiuso. Siamo già forti così…” : Milan, Gattuso allo scoperto: “Mercato chiuso. Siamo già forti così…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan, Gattuso allo scoperto- Gennaro Gattuso rompe gli indugi e annuncia la chiusura del mercato in casa rossonera. Ieri sera, il tecnico Milanista, in occasione di un evento con la squadra protagonista, ha fatto chiarezza sul momento ...

Lettere a Voce : "Il Mercato coperto di Marina? Facciamone una sala conferenze" : Marina di Carrara - Il nostro lettore Paolo Camaiora ci ha scritto per documentare le alterne vicende dell'ex-mercato coperto di Marina di Carrara: un punto di partenza per riportare l'edificio a ...

Roma - futuro Alisson : il portiere brasiliano esce allo scoperto e commenta i rumors di Mercato : futuro Alisson – Negli ultimi giorni il nome di Alisson è finito al centro di numerosi rumors di mercato. Il portiere della Roma si è messo in mostra in questa prima parte di stagione dimostrando di avere enormi qualità tanto da attirare le attenzioni di molti top club europei. Il brasiliano ai microfoni di ‘Sky Sport’ ha parlato del proprio futuro: “Sono felice a Roma, è sempre un piacere sentire che sono in tanti a ...