Meningite | a Ischia da domani vaccini gratis e ambulatorio straordinario in municipio

Meningite - psicosi a Ischia : situazione sotto controllo : “Al momento non esiste alcuna situazione epidemica per i casi di Meningite da Neisseria meningitidis (meningococco) verificatisi di recente sull’isola di Ischia“: lo spiega in una nota l’Asl Napoli 2 Nord. ”La Regione Campania sta attuando un attento e continuo monitoraggio dei casi di Meningite”. La situazione sull’isola viene monitorata a seguito della morte del 29enne Pasquale Maltese, deceduto ...

"Non era polmonite - ma Meningite". Pasquale - 29 anni - muore in ospedale a Ischia. Ira dei familiari - allarme contagio : Non si trattava di polmonite, ma di meningite. È il tragico responso emerso venerdì sera che fa luce sulla morte di Pasquale Maltese, 29enne di Serrara Fontana (Ischia), ricoverato...

