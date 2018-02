Mediapro | la Serie A porta alle tv almeno 2 miliardi di ricavi

Mediapro - Serie A genera 2 miliardi a tv : ANSA, - BARCELLONA, 26 FEB - "Il calcio genera alle tv come minimo 2 miliardi". Ne è sicuro Jaume Roures, presidente di Mediapro, la società spagnola che ha vinto il bando da intermediario ...

Secondo le stime degli spagnoli il prezzo massimo per vedere tutte le partite dei due campionati dovrebbe attestarsi fra 35 e 40 euro al mese.

Mediapro : "La Serie A genera alle tv almeno 2 mld" : 'Vorremmo una struttura così per la Serie A' , racconta Benet, mostrando le tecnologie per produrre la Liga e le iniziative per promuoverla nel mondo. Mediapro vuole replicare il modello in Italia, ...

Secondo MF gli spagnoli potrebbero coinvolgere beIN Sports per non violare il dettato del bando che li ha visti assegnatari come intermediario indipendente.

L'Antitrust avrebbe chiesto una descrizione delle attività che verranno svolte e se queste comporteranno responsabilità editoriali.

La decisione dell'Antitrust che arriverà dopo le elezioni del 4 marzo potrebbe far tornare d'attualità il progetto Serie A TV

«Prima che entrassimo sul mercato, in Spagna si pagavano 12 euro a partita. Ora, con 11 euro, vedi quasi tutte le partite della Liga».

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - si attende ok per Mediapro. In primavera ultimi bandi : Il primo confronto fra i club di Serie A e il commissario della Lega, Giovanni Malagò, avverrà come previsto martedì prossimo, in una riunione informale per provare a sbloccare l'impasse sul rinnovo della governance. Per favorire la distensione, quella sera il presidente del Coni potrebbe invitare a cena i dirigenti delle squadre. Intanto in Lega si lavora sul fronte Diritti tv, con l'obiettivo di portare a termine in ...

Serie A - i diritti televisivi divisi tra Orient Hontai Capital e Mediapro : Novità per quanto riguarda i diritti televisivi dei campionati di calcio italiani dal 2018 al 2021: la Orient Hontai Capital cinese acquista Mediapro spagnola Orient Hontai Capital ha comprato la maggior parte dei diritti televisivi della società spagnola Mediapro. I diritti televisivi del calcio italiano finiscono così nelle mani cinesi e spagnole, sembra uno scherzo, ma non è così! Orient Hontai Capital compra i diritti del calcio di Serie A I ...

«Conosco le persone di MediaPro dal 1983, sono dei cari amici, ma non ho nessun ruolo. sono persone che stimo e conosco da più di trent'anni, Non ho nessun ruolo in questo momento». sono le parole di Marco Bogarelli, fondatore ed ex presidente di Infront Italia, all'Adnkronos sull'ipotesi di un suo ingresso con un ruolo di vertice in MediaPro, la società...

Serie A in mano agli spagnoli con a capo i cinesi : Orient Hontai Capital acquisisce Mediapro : Serie A Il calcio italiano in mano agli spagnoli con a capo i cinesi. Sembra quasi una barzelletta e invece è il nuovo scenario della Serie A a partire dalla prossima stagione. Il gruppo made in Cina Orient Hontai Capital, infatti, ha acquistato oltre la metà del controllo di Mediapro, la società di Barcellona alla quale la Lega ha assegnato i diritti tv del campionato dal 2018 al 2021. A renderlo noto è lo stesso gruppo spagnolo, comunicando ...

Diritti tv Serie A ai cinesi - Orient Hontai compra Mediapro : Il colosso cinese ha comprato la quota di maggioranza del gruppo catalano detentore dei Diritti di Serie A e Liga per un miliardo di euro

Diritti tv Serie A 2018-21 - domani in Lega ci sarà un incontro tecnico con Mediapro : La cinese Orient Hontai sta per acquisire la maggioranza della società spagnola MediaPro e così diventerà proprietaria dei Diritti tv dei calcio, spagnolo e italiano. Il fondo asiatico di investimenti ha chiuso il preliminare per acquisire il 54,5% di Immagina, la società di produzione audiovisiva nata dalla fusione di MediaPro e Globomedia controllata da Jaume Roures e Tatxo Benet, che continueranno a gestirla, per ...