MediaPro | «Con più concorrenza prezzo per utente cala Siamo pronti a fare i distributori»

MediaPro - ecco quanto costerebbe abbonarsi al canale con Serie A e B : Secondo le stime degli spagnoli il prezzo massimo per vedere tutte le partite dei due campionati dovrebbe attestarsi fra 35 e 40 euro al mese. L'articolo Mediapro, ecco quanto costerebbe abbonarsi al canale con Serie A e B è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Tatxo Benet (MediaPro) : «I tifosi pagheranno di meno - apertissimi a trattare con Sky» : Tatxo Benet, 65enne capace di fondare insieme al socio Jaume Roures uno dei principali gestori di diritti in ambito sportivo, ha le idee chiarissime nell'intervista pubblicata oggi su Repubblica: «anche perché tutto è stato fatto in accordo con il bando della Lega». Per il via libera dell'Antitrust forse servirà aspettare il voto d...

MediaPro : «Con noi guardare la Serie A in tv costerà meno» : «Prima che entrassimo sul mercato, in Spagna si pagavano 12 euro a partita. Ora, con 11 euro, vedi quasi tutte le partite della Liga». L'articolo Mediapro: «Con noi guardare la Serie A in tv costerà meno» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A in mano agli spagnoli con a capo i cinesi : Orient Hontai Capital acquisisce MediaPro : Serie A Il calcio italiano in mano agli spagnoli con a capo i cinesi. Sembra quasi una barzelletta e invece è il nuovo scenario della Serie A a partire dalla prossima stagione. Il gruppo made in Cina Orient Hontai Capital, infatti, ha acquistato oltre la metà del controllo di Mediapro, la società di Barcellona alla quale la Lega ha assegnato i diritti tv del campionato dal 2018 al 2021. A renderlo noto è lo stesso gruppo spagnolo, comunicando ...

Calcio - gruppo cinese acquisisce il controllo di MediaPro : ROMA - Il gruppo cinese Orient Hontai Capital ha acquisito, acquistando per un miliardo di euro quote per il 53,5% il controllo di Mediapro, il gruppo detentore dei diritti del Calcio spagnolo e ...

Roures e Benet continueranno a guidare MediaPro anche con Orient Hontai : anche con il passaggio della maggioranza in mano cinese la direzione del gruppo non subirà nessun cambiamento L'articolo Roures e Benet continueranno a guidare Mediapro anche con Orient Hontai è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti tv Serie A 2018-21 - domani in Lega ci sarà un incontro tecnico con MediaPro : La cinese Orient Hontai sta per acquisire la maggioranza della società spagnola MediaPro e così diventerà proprietaria dei Diritti tv dei calcio, spagnolo e italiano. Il fondo asiatico di investimenti ha chiuso il preliminare per acquisire il 54,5% di Immagina, la società di produzione audiovisiva nata dalla fusione di MediaPro e Globomedia controllata da Jaume Roures e Tatxo Benet, che continueranno a gestirla, per ...

Fondo cinese ottiene controllo del gruppo audiovisivo spagnolo MediaPro : Passa in mani cinesi il controllo del gruppo audiovisivo spagnolo MediaPro, che controlla i diritti tv sul calcio spagnolo, sulla Champions League e che potrebbe aggiudicarsi quelli sulla Serie A. A fare una offerta - stimata in 900 milioni di euro - sul 53,5% di MediaPro è il Fondo cinese Orient Hontai Capital che - riferisce la stampa spagnola - dovrebbe acquisire le quote di proprietà dell'imprenditore Juan Abello (pari al 22,5% ...

Diritti tv Serie A 2018-2021 - Pugnalin : "MediaPro tratterà con Sky" : Noi ci atteniamo ai fatti e aspettiamo con tranquillità possedendo già un'offerta di calcio e di sport in esclusiva molto forte. Nuovi operatori? Ben vengano, anche se fino adesso non si sono visti, ...

Quanto costa vedere il calcio in Spagna in tv con MediaPro : Ecco tutti i pacchetti disponibili per i tifosi: l'offerta ruota intorno a beIN Sports L'articolo Quanto costa vedere il calcio in Spagna in tv con Mediapro è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Prato - pubblicità e tribune : con MediaPro standard unico per tutta la Serie A : L'intermediario spagnolo vuole un prodotto uguale su ogni campo per valorizzarlo al meglio come fatto in Spagna. L'articolo Prato, pubblicità e tribune: con Mediapro standard unico per tutta la Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Sky : «Collaborare con MediaPro? Compreremo diritti da chi ha obbligo di venderli» : Nella partita dei diritti tv della Serie A ora la palla è all'Antitrust. Entro 45 giorni dovrà dare il via libera all'assegnazione a MediaPro, in toto o con alcuni limiti, oppure dichiararla inammissibile. Nell'ultima ipotesi la Lega, con l'advisor Infront, non avendo tempo per un nuovo bando procederebbe realizzando un canale tematico «con due partner ben lieti di sostenerlo», come ha spiegato l'ad di Infront, Luigi De ...

Sky : 'Collaborare con MediaPro? Noi compriamo diritti tv' : ROMA - 'Collaborare con MediaPro? Noi prima di tutto compriamo diritti e compreremo i diritti della Serie A da chi ha l'obbligo di venderli'. Così Riccardo Pugnalin, Executive Vice President ...