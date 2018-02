Maratona Luigi Di Maio Ultimi 5 giorni quasi solamente in televisione Con un solo

huffingtonpost

(Di lunedì 26 febbraio 2018)Dievita Buran di un soffio. Fatta salva per l'ultima tappa del "rally" elettorale nel clima relativamente mite di Palermo, il leader del Movimento 5 stelle si chiuderà letteralmente in studio, evitando il gelo che sta flagellando l'Italia. Da martedì a venerdì sono ben sedici gli appuntamenti previsti. Quattordici inpiù due in radio. Ma non è escluso che ne spuntino altri last minute. Si parte con Di Martedì, su La7. Un crocevia che sarà importante, a quanto si apprende da ambienti vicini al candidato premier. Si prosegue mercoledì: Matrix, Tagadà, tre interviste ai telegiornali più due appuntamenti radiofonici. E così via: cinque volte sul piccolo schermo giovedì, tre venerdì, prima del gran finale previsto per il tardo pomeriggio a piazza del Popolo a Roma.Una vera full ...