Maratona Di Maio

Maratona Luigi Di Maio. Ultimi 5 giorni quasi solamente in televisione. Con un solo nemico : il centrodestra : Luigi Di Maio evita Buran di un soffio. Fatta salva per l'ultima tappa del "rally" elettorale nel clima relativamente mite di Palermo, il leader del Movimento 5 stelle si chiuderà letteralmente in studio, evitando il gelo che sta flagellando l'Italia. Da martedì a venerdì sono ben sedici gli appuntamenti previsti. Quattordici in televisione più due in radio. Ma non è escluso che ne spuntino altri last minute. ...