Maltempo | Tua potenzia il servizio | collegamenti con gli enti 

Maltempo : situazione in miglioramento nelle Marche : situazione in miglioramento nelle Marche dopo le forti piogge di ieri sera, con particolari criticita’ nella zona nord della regione. “Il livello del Foglia e del Genica e’ rientrato a livelli sotto controllo – annuncia il sindaco di Pesaro Matteo Ricci su Facebook -. Rimangono molti problemi su frane e smottamenti”. Giusto, secondo Ricci, tenere aperte le scuole. I vigili del fuco sono al lavoro anche oggi per ...

Maltempo e allerta gelo - Burian in arrivo : Viabilità Italia comunica possibili blocchi - ecco la situazione : Viabilità Italia, la struttura del ministero dell’Interno che raccoglie e gestisce le informazioni sul traffico veicolare, il controllo e la pianificazione per fronteggiare situazioni di crisi legate alla Viabilità, ha reso noto che a partire dalla seconda parte della giornata di domenica 25 febbraio ci sarà un’imponente e repentina irruzione di una massa d’aria gelida proveniente dalla Lapponia. Domenica sono previste ancora ...

Allerta Maltempo in Abruzzo - riunione operativa in Regione per gestione eventuali emergenze : L'Aquila - Una riunione operativa tra Regione, Prefetture, Protezione civile regionale e Province, per fare il punto sulla gestione di eventuali emergenze che dovessero verificarsi in Abruzzo a causa dell'ondata di maltempo prevista da domenica e lunedì. Nel corso dell'incontro l'attenzione si è concentrata soprattutto sulla viabilità. Le amministrazioni provinciali hanno sottolineato come i rispettivi piani ...

Maltempo - ciclone in transito sull’Italia : bora impetuosa - Maltempo e nevicate - il punto della situazione : Aspettando il gelido Burian in arrivo dalla serata di Domenica, il maltempo inizia a colpire l’Italia con la risalita di perturbazioni Afro/Mediterranee che alimentano forte maltempo e copiose nevicate fin a bassa quota al Centro/Nord. Nelle prossime ore al Sud è atteso forte maltempo con piogge torrenziali e abbondanti nevicate sui rilievi appenninici, anche se soltanto ad alta quota, mentre al Nord nevicherà fin in pianura: si tratta di ...

Crotone-Atalanta a rischio rinvio causa Maltempo : la situazione : Crotone-Atalanta a rischio rinvio. Sulla Calabria il maltempo imperversa ed è stata diramata dalla Protezione Civile l’allerta meteo arancione per la città di Crotone. Il Comune di Crotone “raccomanda prudenza e massima collaborazione. In particolare prestare attenzione ai sottopassi, scantinati e nei luoghi prossimi a fiumi, torrenti e canali”. Una situazione in continua evoluzione che potrebbe portare anche al rinvio della gara tra ...

Maltempo - situazione critica in Sicilia : temporali violentissimi e caldo anomalo - allagamenti per le piogge torrenziali [LIVE] : 1/10 ...

Maltempo Lazio : neve e ghiaccio nel Frusinate e Reatino - la situazione viabilità : Presenza di neve e ghiaccio nel Frusinate e Reatino. Sono nello specifico interessate le strade regionali Forca D’Acero, 411 Dir di Campocatino, Sublacense, nel tratto da Guarcino ad Arcinazzo, Salto Cicolana, nel tratto da Capradosso a Corvaro, e Della Vandra. Già dalla notte scorsa sono attivi mezzi spazzaneve e spargisale di Astral spa. Per Maltempo oggi non verrà effettuata la corsa Ponza-Formia delle 10. Erano già state soppresse le corse ...

Maltempo : la situazione viabilità in Umbria - Toscana ed Emilia-Romagna : Anas rende noto che a causa delle intense nevicate che stanno interessando il Centro Italia, sono in corso operazioni di filtraggio del traffico, sulle strade di competenza, in Umbria, Toscana ed Emilia Romagna. In particolare, per quanto riguarda l’itinerario E45, in Umbria lungo l’intera tratta di competenza al momento si registra traffico rallentato ma regolare. Le squadre Anas sono impegnate nel filtraggio della circolazione in ...

Maltempo - situazione critica in Calabria : la Protezione Civile vicina a Sindaci e territori : Dopo la giornata di ieri, contraddistinta dal forte di vento di burrasca che ha sferzato gran parte della Calabria, con raffiche che hanno oltrepassato in alcuni punti i 100 Km/h, la Protezione Civile regionale ha ripreso nella mattinata di oggi, le proprie attivita’ operative a supporto, in particolare, dei Sindaci dei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici che hanno causato la caduta di alberi, l’interruzione di ...

Maltempo Calabria : situazione meteo in miglioramento - al via la conta dei danni : Dopo le forti raffiche di vento che ieri hanno provocato danni e disagi in Calabria, la situazione è ora in netto miglioramento: squadre di tecnici e volontari, con il coordinamento della Protezione civile regionale, stanno operando per la conta dei danni nei centri più colpiti come a Mesoraca, dove un uomo ha perso la vita precipitando al suolo, dopo essere salito sul tetto di un’abitazione per verificare i danni provocati dalle ...

Maltempo - situazione drammatica in Calabria : cade da un tetto scoperchiato dal vento e muore : Un uomo e’ morto cadendo dal tetto di un edificio sul quale era salito per verificare i danni provocati dal vento che aveva scoperchiato l’abitazione del fratello. Giuseppe Talarico insieme al fratello, e’ salito per verificare i danni e per cause da accertare e’ caduto nel vuoto. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime ed e’ stato deciso di trasferirlo nell’ospedale di Catanzaro, ma e’ morto ...

Maltempo - Sestriere : la situazione viabilità sta rientrando - molte le strade riaperte [ELENCO] : Prosegue a ritmo serrato il ripristino dei tratti della viabilità provinciale interessati dalle piogge e dalle nevicate dei giorni scorsi. Alle 15 è prevista la riapertura totale della Strada Provinciale 23 del Sestriere anche nel tratto tra Sestriere Borgata e Pragelato Plan, rimasto chiuso sinora a causa del pericolo di slavine nella frazione Duc di Pragelato. È stata sgomberata e ripulita l’intera carreggiata della Strada Provinciale 215 da ...

Maltempo - situazione drammatica tra Piemonte e Valle d’Aosta : 3 metri di neve a Sestriere e Cervinia - 450mm di pioggia a valle [FOTO] : 1/11 Cervinia ...

Maltempo Piemonte : abbondanti nevicate - situazione critica nelle alte Valli : “Le forti piogge delle ultime 36 ore non stanno per ora causando danni gravi nei fondovalle Piemontesi. Continuiamo a monitorare la situazione grazie a un costante contatto con i 553 sindaci dei Comuni montani del Piemonte. nelle Valli di Lanzo e in Val Chisone si sono registrate alcune frane, di dimensione contenuta. In diversi comuni delle Valli torinesi le scuole restano oggi chiuse per evitare spostamenti lungo le tratte provinciali. ...