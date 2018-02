Maltempo Sicilia | frane in tre quarti territorio

Maltempo Sicilia : disagi nei collegamenti con Egadi e Pantelleria : La compagnia di navigazione Siremar rende noto che a causa delle avverse condizioni meteo la corsa delle 6.30 da Trapani per le Egadi è stata posticipata alle 8. Annullata anche la partenza delle 7 sulla stessa tratta. Per il medesimo motivo la motonave Pietro Novelli salperà verso Pantelleria con circa un’ora di ritardo rispetto all’orario previsto per le 7. L'articolo Maltempo Sicilia: disagi nei collegamenti con Egadi e ...

Maltempo - pioggia e danni in Sicilia : calcinacci da un solaio feriscono due persone - esondano due torrenti nel Palermitano : Continua la conta dei danni in Sicilia colpita da Maltempo e forti piogge. A causa delle infiltrazioni d’acqua che si protraevano da tempo calcinacci si sono staccati dal solaio di un appartamento e sono finiti addosso a due persone (portate all’ospedale Civico dai sanitari del 118) che abitano al terzo piano di una palazzina di via Orazio Antinori, a Palermo, nei pressi di corso Alberto Amedeo. I vigili del fuoco stanno verificando ...

Maltempo Sicilia : esonda il fiume Jato nel palermitano - strade allagate e disagi : La pioggia che da ieri sera cade ininterrottamente su Palermo e sulla provincia sta provocando disagi e allagamenti. In queste ore è esondato il fiume Jato a Balestrate. L’acqua è uscita dagli argini e ha invaso la strada. Anche a Palermo, come capita da tempo quando piove si sono allegate numerose strade. Chiusa la via Imera, nei pressi di piazza Indipendenza, nel tratto tra via Colonna rotta e via Gaetano Mosca, dove hanno avuto ...

Maltempo Sicilia : esonda il fiume Jato nel palermitano - strade allagate e disagi : La pioggia che da ieri sera cade ininterrottamente su Palermo e sulla provincia sta provocando disagi e allagamenti. In queste ore è esondato il fiume Jato a Balestrate. L’acqua è uscita dagli argini e ha invaso la strada. Anche a Palermo, come capita da tempo quando piove si sono allegate numerose strade. Chiusa la via Imera, nei pressi di piazza Indipendenza, nel tratto tra via Colonna rotta e via Gaetano Mosca, dove hanno avuto ...

Maltempo Sicilia : forte grandinata e danni nel Ragusano : Una violenta grandinata seguita da pioggia battente sul tratto costiero del Ragusano tra Pozzallo e Maganuco-Marina di Modica, ha reso necessario l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco di Ragusa. Scantinati e garage allagati, ma anche due interventi a persone rimaste intrappolate nelle autovetture, fortunatamente risolti senza conseguenze. L’amministrazione comunale di Modica attraverso l’assessore Pietro Lorefice ...

Maltempo - violenti temporali nella Sicilia sud/orientale : super grandinata a Pozzallo [FOTO] : 1/4 ...

Maltempo Sicilia : annullati i collegamenti via mare Trapani-Pantelleria : La compagnia di navigazione Siremar rende noto che causa delle avverse condizioni meteo che caratterizzano oggi la tratta Trapani–Pantelleria la motonave “Pietro Novelli” è rientrata al porto di partenza. Il Maltempo ha anche provocato il ritardo dell’approdo della motonave “Vesta” nel porto di Trapani e di conseguenza la corsa per le Egadi prevista per le 09:50 è stata annullata. L'articolo Maltempo Sicilia: ...

Maltempo Sicilia : nubifragio nel Trapanese - 67enne muore dopo 12 giorni : Durante il nubifragio che lo scorso 6 febbraio ha colpito il Trapanese, Giuseppe Burgio (67 anni, di Partanna) aveva perso il controllo della propria auto sulla Provinciale 73: l’uomo è morto oggi all’ospedale di Castelvetrano, dove era ricoverato da 12 giorni. La sua vettura era stata trascinata dalla furia dell’acqua nel fiume Modione: era riuscito ad aggrapparsi ai tronchi di alcuni alberi ed è stato trovato dai carabinieri, ...

Maltempo Sicilia : ancora disagi nei collegamenti con le isole minori : A causa del persistere delle cattive condizioni meteomarine si registrano ancora disagi nei collegamenti con le isole minori: lo rende noto la compagnia di navigazione Siremar. Di seguito le corse annullate nella mattinata di oggi: Trapani-Egadi, Milazzo-Eolie, Palermo-Ustica. L'articolo Maltempo Sicilia: ancora disagi nei collegamenti con le isole minori sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - notte da lupi al Sud : bufere di neve tra Campania - Basilicata - Puglia - Calabria e Sicilia [LIVE] : 1/5 ...

Maltempo - emergenza neve in Sicilia : squadre Anas in azione : Anas comunica che per far fronte all’ondata di Maltempo, il cui culmine è previsto per la serata e la notte di oggi sono in corso le attività antineve sulle strade statali Siciliane interessate dalla perturbazione. In particolare, i mezzi spargisale sono stati impegnati, sin dalla scorsa settimana, per le attività di prevenzione. In questo momento i mezzi sono impegnati lungo le strade statali 116 ”Randazzo-Capo ...

Maltempo Sicilia - si abbassano le temperature : tenda Cri a Catania per i senzatetto : Freddo e abbassamento delle temperature a Catania, dove da oggi fino a domenica in piazza della Repubblica a Catania sarà disponibile per gli homeless un rifugio notturno allestito dalla Croce Rossa Italiana. Il sindaco Enzo Bianco ha infatti sollecitato alla Cri l’installazione di una tenda riscaldata per il riposo notturno dei senza fissa dimora. Vi troveranno rifugio fino a 50 ospiti. Saranno disponibili brandine sulle quali riposare e ...

Maltempo Sicilia : crolla soffitto in una scuola di Palermo : A Palermo, in una classe dell’istituto magistrale “Regina Margherita” di via Protonotaro, si è verificato il crollo del soffitto di un’aula: di conseguenza la classe è stata ricollocata nel plesso centrale. Si ritiene che le piogge degli ultimi giorni possano avere avuto un ruolo nel cedimento. L'articolo Maltempo Sicilia: crolla soffitto in una scuola di Palermo sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Sicilia : emergenza neve nel Messinese - mezzi in azione : Il repentino abbassamento delle temperature e le abbondanti nevicate nelle zone montane degli ultimi giorni hanno reso necessario l’intervento di uomini e mezzi della Città Metropolitana di Messina per rendere possibile il transito sulla viabilità provinciale di montagna. Fin dalla giornata di Sabato scorso, in sintonia con le segnalazioni delle locali stazioni dei Carabinieri, è stata svolta una intensa attività sulle strade provinciali di San ...