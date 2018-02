Maltempo | scuole chiuse ad Amatrice il 26 e 27 febbraio 

Maltempo Umbria : scuole chiuse in molti Comuni domani lunedì 26 Febbraio : Le scuole resteranno chiuse lunedi’ 26 a Cascia, in via precauzionale, come in molto altri Comuni umbri, compresi Perugia e Terni, a causa dell’allerta arancione, per criticita’ moderata, emessa dalla Protezione civile, per il rischio di neve a bassa quota e di formazione di ghiaccio. A Norcia il Comune ha invece per il momento deciso di non sospendere le lezioni. Le condizioni meteo attuali e le previsioni per la notte (caduta ...

Maltempo Campania : scuole chiuse domani lunedì 26 Febbraio nei centri Valdiano e Tanagro : scuole chiuse domani in alcuni comuni a sud di Salerno a causa dell’allerta meteo emessa dalla Protezione Civile della Regione Campania. Nel Vallo di Diano i sindaci dei comuni di Buonabitacolo e Montesano sulla Marcellana hanno apposita ordinanza di chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Negli Alburni, nel Tanagro e nel Sele a rimanere chiuse saranno le scuole dei comuni di Buccino, Contursi Terme Palomonte e Petina. ...

Maltempo Campania : domani 26 Febbraio scuole chiuse anche a Somma Vesuviana : scuole di ogni ordine e grado chiuse domani anche a Somma Vesuviana (Napoli): e’ quanto si legge in un decreto del sindaco, Salvatore Di Sarno, a causa delle cattive condizioni meteo e delle temperature rigide che da questa sera colpiranno la Campania. Per la gestione delle emergenze di Protezione Civile sara’ insediato il Centro operativo comunale presso il Comando della Polizia Municipale. Sara’ istituito un presidio ...

Maltempo : domani lunedì 26 Febbraio scuole chiuse nel foggiano : In considerazione dell’annunciato peggioramento delle condizioni del meteo, previsto per questa notte, diversi sindaci dei Comuni foggiani hanno deciso la chiusura delle scuole. Il sindaco di San Severo, Francesco Miglio, e di San Nicandro Garganico, Pier Paolo Gualano, hanno firmato, questa sera, l’ordinanza di chiusura di tutte le scuole. Altri sindaci hanno riferito che valuteranno domani mattina se chiudere o meno le ...

Maltempo Molise : lunedì 26 Febbraio scuole chiuse a Campobasso : scuole chiuse domani 26 Febbraio a Campobasso. Lo ha stabilito il sindaco, Antonio Battista, a seguito del previsto arrivo del Maltempo con neve e freddo polare anche a quote basse. Intanto da Palazzo San Giorgio ricordano che la sala operativa presso la Sea, il gestore del servizio di sgombero neve, restera’ aperta tutta la notte tra domenica e lunedi’ e che in caso di particolari necessita’ o di pericolo i cittadini possono ...

Maltempo Toscana : scuole chiuse nel Senese e nell’Aretino lunedì 26 e martedì 27 Febbraio : scuole chiuse domani, lunedì 26 Febbraio, in otto dei dieci Comuni della Valdichiana Senese a causa del rischio ghiaccio previsto per questa notte. scuole di ogni ordine e grado chiuse anche a Cortona (Arezzo) ed a Badia Tedalda in alta Valmarecchia (Arezzo). Gli istituti, dagli asilo nido alle superiori, resteranno chiusi a Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda. I Comuni di Cetona e ...

Maltempo Lazio : scuole chiuse in provincia di Frosinone : In via precauzionale ogni comune della provincia di Frosinone ha disposto per domani la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Ieri pomeriggio la prima ordinanza di chiusura è stata anticipata dal Comune di Frosinone. Oggi si sono aggiunte le ordinanze sindacali di Sora, Anagni, Isola del Liri, Alatri Ferentino e alle 17 circa, anche di Cassino. Per tutte le ordinanze comunali, la chiusura è limitata alla sola giornata di lunedì in attesa ...

Maltempo : scuole chiuse nelle Marche in diversi Comuni lunedì 26 e martedì 27 Febbraio [ELENCO] : Raffica di chiusure di scuole per il Maltempo nelle Marche, anche se in verità della neve annunciata se ne è vista poca lungo la costa, mentre sta nevicando molto in varie località dell’entroterra, come Urbino. Nella città feltresca scuole chiuse domani e anche stop all’attività didattiche dell’Università ‘Carlo Bo’, nelle sedi di Urbino e Fano, mentre saranno in funzione i servizi amministrativi. scuole chiuse due ...

Maltempo Toscana : scuole chiuse lunedì 26 Febbraio nel Pisano : scuole chiuse domani a Volterra e in tutti i comuni dell’Alta e Bassa Valdicecina, in provincia di Pisa, dopo le nevicate che si sono verificate oggi in tutta l’area. La decisione e’ stata presa dai sindaci anche per fronteggiare l’emergenza causata dalle numerose strade ghiacciate che collegano i diversi centri abitati. Nel pomeriggio infatti i vigili del fuoco di Pisa hanno comunicato che “il tratto di strada de ...

SCUOLE CHIUSE DOMANI - COMUNE DI ROMA/ Allerta Maltempo : neve e gelo - studenti a casa anche in Campania : SCUOLE CHIUSE DOMANI a ROMA a causa del maltempo: le località del Centro-Sud in cui è stato adottato lo stesso provvedimento a causa dell'Allerta gelo e neve causata da Burian.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 20:56:00 GMT)

Maltempo : domani lunedì 26 Febbraio scuole chiuse a Perugia : scuole di ogni ordine e grado chiuse domani in tutto il territorio comunale i Perugia a causa del Maltempo. L’ordinanza del sindaco, emessa oggi pomeriggio, riguarda anche le universita’ e fa riferimento all’allerta arancione della Protezione Civile regionale che prevede criticita’ moderata con neve e la possibile formazione di ghiaccio. scuole chiuse anche a Spoleto, in tutti i comuni della fascia appenninica umbra e ...

Maltempo Toscana : scuole chiuse in tre comuni della Maremma domani lunedì 26 Febbraio : Nei comuni di Gavorrano (Grosseto), Roccastrada (Grosseto) e Monterotondo Marittimo (Grosseto) le scuole domani rimarranno chiuse a causa del Maltempo. Lo rendono noto i sindaci. La neve, in questo momento, sta cadendo in quasi tutta la provincia di Grosseto, esclusa la zona costiera. Disagi anche sull’Amiata dove si registra oltre un metro e mezzo di neve sulla vetta. Fiocchi anche nel centro della citta’. Sull’Aurelia in ...

Maltempo : scuole chiuse a Benevento e Guardia Sanframondi domani lunedì 26 Febbraio : Il sindaco Clemente Mastella ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado di Benevento per domani e dopodomani in previsione dell’ondata di Maltempo che interesserà il Sannio a partire da questa sera. Provvedimento analogo e’ stato adottato dal sindaco di Guardia Sanframondi, Floriano Panza, che ha disposto la chiusura delle scuole per la giornata di domani. L'articolo Maltempo: scuole chiuse a Benevento e Guardia ...

Maltempo Campania : scuole chiuse domani lunedì 26 Febbraio a San Giuseppe Vesuviano : Le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse domani a San Giuseppe Vesuviano (Napoli) in seguito all’avviso di allerta meteo e del brusco calo delle temperature previsto sul territorio della Campania. Lo stabilisce una ordinanza del sindaco, Vincenzo Catapano, che raccomanda alla cittadinanza di adottare “la massima prudenza e, in caso di impraticabilita’ delle strade, di evitare spostamenti che non siano strettamente ...