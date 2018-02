Maltempo | Rfi | domani garantito 80% Av e 50% treni regionali

meteoweb.eu

: #Maltempo Domani 27 febbraio treni #AltaVelocità in arrivo e partenza da #Roma fermeranno a #RomaTiburtina… - fsnews_it : #Maltempo Domani 27 febbraio treni #AltaVelocità in arrivo e partenza da #Roma fermeranno a #RomaTiburtina… - Paccaman : RT @fsnews_it: #Maltempo Domani 27 febbraio treni #AltaVelocità in arrivo e partenza da #Roma fermeranno a #RomaTiburtina - coriolanogiorgi : RT @fsnews_it: #Maltempo Domani 27 febbraio treni #AltaVelocità in arrivo e partenza da #Roma fermeranno a #RomaTiburtina -

(Di lunedì 26 febbraio 2018) Roma, 26 feb. (AdnKronos) – A causa del persistere dell’emergenza meteo, per la giornata di, martedì 27 febbraio, tutti ialta velocità in arrivo e partenza da Roma fermeranno nella stazione Roma Tiburtina. Lo comunica Rfi in una nota. In linea con il livello di emergenza previsto dai piani neve e gelo, saràl’80% deialta velocità e il 50% deidel trasporto regionale nel Lazio. Rete Ferroviaria Italiana invita i viaggiatori a informarsi prima di mettersi in viaggio e a consultare la situazione del traffico ferroviario sul sito web rfi.it. L'articolo: Rfi,80% Av e 50%sembra essere il primo su Meteo Web.