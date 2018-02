Maltempo | protezione civile regionale | “254 squadre impegnate con 1100 volontari”

Neve a Roma - gelo e Maltempo/ Protezione Civile : "Deciso l'intervento dell'Esercito per pulire le strade" : maltempo, gelo record e Neve a Roma: video allerta meteo Buran in mezza Italia, Fiumicino riaperto. Disagi a Roma Termini: info traffico e problemi anche a Firenze Santa Maria Novella(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 16:03:00 GMT)

Maltempo Abruzzo - Protezione civile : neve e gelo anche domani : Secondo il Centro Funzionale d’Abruzzo della Protezione civile, nel corso della mattinata le precipitazioni nevose tenderanno a scorrere verso sud. Sull’Abruzzo sono in corso nevicate su tutta la regione, fin sulla costa, da deboli a moderare, persistenti. Si stimano spessori di 5-10 cm sotto i 200-300 m e di 15-30 cm a quote superiori, con accumuli anche maggiori sui versanti settentrionali dei rilievi (70 cm ad Isola del Gran ...

Maltempo - non bastano le previsioni Roma nel caos. Treni bloccati e alberi caduti. Protezione civile 'Esercito per pulire le strade' : Roma - Tutte le previsioni sono state rispettate: Roma si è risvegliata sotto la neve caduta abbondante nella notte. Ma sapere che oggi Burian, il freddo gelido proveniente dalla Siberia, avrebbe ...

Maltempo - Protezione Civile : il Comitato Operativo segue l’evoluzione in collegamento con le Regioni : Il Comitato Operativo, presieduto dal Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, alla presenza dei rappresentanti delle Strutture Operative, ha fornito un quadro della situazione meteorologica in atto, caratterizzata da un generale abbassamento delle temperature e verificato, in collegamento video con le Regioni interessate, eventuali situazioni di criticità nel territorio nazionale. Al momento le richieste di supporto arrivano ...

Maltempo - non bastano le previsioni Roma nel caos. Treni bloccati alla Stazione Termini. Protezione civile 'Esercito per pulire le strade' : Roma - Tutte le previsioni sono state rispettate: Roma si è risvegliata sotto la neve caduta abbondante nella notte. Ma sapere che oggi Burian, il freddo gelido proveniente dalla Siberia, avrebbe ...

Maltempo - non bastano le previsioni : Roma nel caos. Treni bloccati alla Stazione Termini. Protezione civile : "Esercito per pulire le strade" : Molti bus sono fermi nelle rimesse. Il Campidoglio ai Romani: "Limitate gli spostamenti". Ed è polemica per l'assenza della Raggi: è in Messico per un convegno

Emergenza Maltempo - Protezione civile convoca comitato operativo : Con l'arrivo del vento gelido siberiano Burian si è registrato un tracollo termico in tante regioni, soprattutto del Nord. Scuole chiude in diverse città del Centro, specialmente in Toscana e nel ...

Allerta Meteo - Maltempo : convocato il Comitato Operativo della Protezione Civile : Il capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli ha convocato il Comitato Operativo presso la sede del dipartimento a Roma. La riunione farà il punto della situazione maltempo, anche alla luce della nevicata che sta interessando Roma, e analizzare gli scenari Meteo per le prossime ore. L'articolo Allerta Meteo, maltempo: convocato il Comitato Operativo della Protezione Civile sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : Protezione civile - in Lombardia rischio neve e ghiaccio : Milano, 24 feb. (AdnKronos) - La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia ha emesso una comunicazione, la numero 20, di ordinaria criticità (codice giallo) per rischio neve dalla mezzanotte nelle province di Sondrio, di Varese, Como, lecco, Bergamo, Brescia e Pavia. Dalla serat

Maltempo - emergenza gelo : la Protezione Civile attiva le strutture operative : Si è svolta questa mattina a Roma la riunione del Comitato operativo della Protezione Civile per fare il punto sulla capacità di risposta del sistema di prevenzione e soccorso in vista dell’ondata di Maltempo prevista sull’Italia e indicata come particolarmente eccezionale, con neve e gelo, a partire da domani. “Abbiamo voluto verificare, dopo i numerosi contatti dei giorni scorsi, lo stato di prontezza del Sistema – dice ...

Maltempo - ex capo della Protezione Civile Emilia-Romagna : “Sono al buio” : Terza nevicata dell’inverno e per la terza volta residenti nell’Appennino Emiliano-Romagnolo sono rimasti senza luce per molte ore. Tra questi l’ex capo della Protezione Civile regionale, Demetrio Egidi, che parlando con l’ANSA accusa: “Non è possibile un atteggiamento burocratico da Enel Distribuzione. Chi fornisce un servizio essenziale non può farsi trovare impreparato per tre volte in tre mesi”. Egidi ...

Maltempo - ondata di gelo sull’Italia : scatta l’allerta della Protezione civile : Maltempo, ondata di gelo sull’Italia: scatta l’allerta della Protezione civile Convocato il comitato operativo: allerta arancione su parte di Emilia Romagna, Marche, Piemonte, Liguria, Calabria, Puglia e Sicilia. Aumenta il pericolo valanghe. A Milano si arriverà a -5° Continua a leggere L'articolo Maltempo, ondata di gelo sull’Italia: scatta l’allerta della Protezione civile sembra essere il primo su NewsGo.

Maltempo - ondata di gelo sull'Italia : scatta l'allerta della Protezione civile : Convocato il comitato operativo: allerta arancione su parte di Emilia Romagna, Marche, Piemonte, Liguria, Calabria, Puglia e Sicilia. Aumenta il pericolo valanghe. A Milano si arriverà a -5°

Allerta Meteo - forte Maltempo sull’Italia : ecco l’avviso della protezione civile - Sabato 24 Febbraio “criticità arancione” in 6 Regioni : Allerta Meteo – Una struttura di bassa pressione continua a determinare condizioni di maltempo sull’Italia, con precipitazioni su tutte le Regioni, anche a carattere temporalesco al centro-sud, più intense su Calabria e Abruzzo, e a carattere nevoso sulle Regioni settentrionali, anche a quote basse. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta ...