Maltempo - non bastano le previsioni : Roma nel caos. Treni bloccati alla Stazione Termini : Molti bus sono fermi nelle rimesse. Il Campidoglio ai Romani: "Limitate gli spostamenti". Ed è polemica per l'assenza della Raggi: è in Messico per un convegno

Maltempo Lazio : scuole chiuse in provincia di Frosinone : In via precauzionale ogni comune della provincia di Frosinone ha disposto per domani la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Ieri pomeriggio la prima ordinanza di chiusura è stata anticipata dal Comune di Frosinone. Oggi si sono aggiunte le ordinanze sindacali di Sora, Anagni, Isola del Liri, Alatri Ferentino e alle 17 circa, anche di Cassino. Per tutte le ordinanze comunali, la chiusura è limitata alla sola giornata di lunedì in attesa ...

Maltempo USA - violente tempeste innescano inondazioni e tornado su Arkansas - Tennessee e Kentucky : 3 morti e danni ingenti [GALLERY] : 1/21 ...

Maltempo Frosinone : scuole chiuse e pronto il piano di emergenza : Anche il Comune di Frosinone corre ai ripari e dispone la chiusura delle scuole e allerta 12 ditte a partire da domani sera in vista dell’emergenza neve e gelo che, secondo le previsioni. “Le 12 ditte sono quelle che dispongono mezzi meccanici da usare come spazzaneve o spargisale. Saranno a disposizione da domani sera alle 20 quando si riunirà il Coc per far fronte alle eventuali emergenze. Oggi il sindaco ha disposto la chiusura ...

Maltempo - la Comunità di Sant’Egidio : “Non lasciamo soli i senza tetto” : Di fronte al freddo di queste ore e a quello, ancora più forte, annunciato per i prossimi giorni, il presidente della Comunità di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo, lancia un appello per la vicinanza e la protezione, in tutta Italia, dei senza dimora, particolarmente a rischio in questo fine febbraio, soprattutto di notte: “Non aggiungiamo al gelo anche l’indifferenza, che è il primo nemico di chi vive per strada: invitiamo tutti ...

Maltempo. Arriva Buran temperature in picchiata : anche di giorno non supereranno lo zero : A causa dei forti venti, e del conseguente effetto wind chill, le temperature percepite potranno risultare addirittura nell’ordine di -10°C/-15°C

Maltempo. Arriva Burian temperature in picchiata : anche di giorno non supereranno lo zero : A causa dei forti venti, e del conseguente effetto wind chill, le temperature percepite potranno risultare addirittura nell’ordine di -10°C/-15°C

Con bimbiarimini eventi che non temono il Maltempo : Domenica 25 febbraio, alle 16.30, al Teatro il Lavatoio a Santarcangelo torna la rassegna invernale di spettacoli di burattini, realizzata dall'Istituto Musei Comunali di Santarcangelo, con l'...

Maltempo Aosta - elicottero non vola : sciatrice soccorsa a piedi : A causa della nevicata e della scarsa visibilità l’elicottero è riuscito a raggiungerla solo in un secondo momento, così è stato necessario intervenire a piedi. Una sciatrice francese con un problema ortopedico alla schiena (non legato a traumi) è stata raggiunta a piedi dalle squadre di soccorritori a quota 2.500 metri, sotto il Col d’Arp, nel territorio comunale di Courmayeur. La Centrale unica del soccorso ha coordinato ...

Maltempo : annullata a Frosinone la domenica ecologica : annullata e spostata ad altra data la nuova domenica ecologica in programma per il 25 febbraio a Frosinone. Lo ha deciso il Comune sulla base delle previsioni meteo che indicano,nelle prossime ore, freddo intenso anche nel Frusinate. Una situazione di avverse condizioni climatiche che ha portato a rinviare la giornata di blocco della circolazione spostandola al mese di marzo. L'articolo Maltempo: annullata a Frosinone la domenica ecologica ...

Capodanno cinese : a Prato si sfila nonostante il Maltempo : nonostante il maltempo, stamattina a Prato si è svolta come da programma la tradizionale sfilata del Capodanno cinese che, guidata dalla figura del ‘dragone’, è partita dal tempio buddista di piazza del Mercato Nuovo per raggiungere piazza del Comune, il cuore del centro storico. La comunità cinese locale ha quindi celebrato il principio dell’anno del Cane. L'articolo Capodanno cinese: a Prato si sfila nonostante il maltempo ...

Maltempo Liguria - Bucci : “Rischio neve a Genova - non fatevi sorprendere” : “Questa sera a Genova potrebbe nevicare. Non fatevi sorprendere, seguite le disposizioni della Protezione Civile”. E’ l’invito lanciato dal sindaco Marco Bucci oggi pomeriggio sulla sua pagina Fb in seguito al messaggio di allerta nivologica gialla, emesso dal Centro Funzionale Meteo idrologico di Protezione Civile della Regione Liguria in data odierna, prevista sul territorio del Comune di Genova dalle ore 21 di oggi ...

Maltempo - tromba d’aria nel Grossetano : scoperchiato un capannone : Forte Maltempo in Toscana dove una tromba d’aria si e’ abbattuta nelle campagne di Monte Lattaia nel comune di Roccastrada (Grosseto) scoperchiando un capannone agricolo e danneggiando un podere. Sul posto i vigili del fuoco che stanno mettendo in sicurezza la struttura. Sulla strada Castiglionese, tra Grosseto e Castiglione della Pescaia, invece, all’altezza del chilometro 28, la scorsa notte un grosso albero e’ caduto ...

Previsioni meteo domani : ecco il Maltempo - ma non per tutti! : Perturbazione atlantica domani al nord. Nubi anche al centro, andrà meglio al sud grazie all'alta pressione! Le Previsioni meteo per domani... Previsioni meteo domani/ Una modesta perturbazione di...