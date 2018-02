Maltempo | neve a Roma | lunedì 26 Febbraio La Sapienza sospende attività didattiche e esami

Maltempo - allerta neve a Roma : aperte le stazioni ferroviarie - di metro e le strutture aggiuntive : Prosegue il lavoro dell’Amministrazione capitolina per rafforzare il sistema dell’accoglienza già operativo tutto l’anno per le persone senza dimora e in condizione di fragilità, alla luce dell’allerta Maltempo e dell’abbassamento delle temperature previsto nelle prossime ore. L’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale e Atac hanno organizzato l’apertura straordinaria di alcune stazioni della metropolitana: Vittorio Emanuele e ...

Maltempo - allerta neve : scuole chiuse nel Livornese : Per il Maltempo nel Livornese – neve e ghiaccio sulle strade -, ieri sera diversi sindaci hanno emanato ordinanze per la chiusura delle scuole per lunedì 26 Febbraio di ogni ordine e grado presenti nei rispettivi territori. Al momento hanno deciso le chiusure i Comuni di Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona e Castagneto Carducci (Livorno). Anche in diversi comuni dell’isola d’Elba e’ stata presa analoga ...

Maltempo - allerta neve : scatta il divieto per i mezzi pesanti nel Frusinate : E’ scattata alle 22, in provincia di Frosinone,l’ordinanza del prefetto Emilia Zarrilli, che ha disposto il fermo dei mezzi pesanti per il trasporto di cose con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate. Lo stop andrà avanti fino a cessate esigenze su tutta la rete viaria della provincia. Il provvedimento e’ stato adottato in linea con analoghi provvedimenti adottati dalle Prefetture limitrofe. L'articolo Maltempo, allerta ...

Juventus-Atalanta rinviata per neve : le immagini del Maltempo allo Stadium : Il maltempo ha cancellato Juventus-Atalanta: troppa neve su Torino, impossibile giocare la partita della 26° giornata del campionato di Serie A . La gara è stata rinviata a data da destinarsi dopo un ...

Maltempo - neve in Liguria : imbiancati i terrazzamenti delle 5 Terre : La neve è comparsa nel pomeriggio su molte città della Liguria, anche lungo la costa a cominciare da Genova, dove è scesa sulle alture e in città rendendo anche ‘scenografica’ la partita Sampdoria-Udienese. In ritardo rispetto alle previsioni, dopo avere imbiancato l’ entroterra, dove si teme il ghiaccio, ha raggiunto anche la costa a La Spezia e alle Cinque Terre. Nelle località turistiche predilette da milioni di ...

Maltempo - allerta neve a Roma : in campo 170 mezzi e 1000t di sale al giorno : Al momento sono disponibili per l’emergenza neve “almeno 170 mezzi a Roma”. Tale mezzi sono stati precauzionalmente disposti su presidi individuati in diverse parti del territorio cittadino e intorno all’anello della città per raggiungere velocemente anche le zone periferiche. A questi 170 mezzi all’occorrenza se potranno aggiungere degli altri. Lo si apprende da fonti del Campidoglio. Il sale a disposizione, ...

Maltempo - allerta neve : a Roma ‘scorte’ per oltre 330 tonnellate sale : In caso di neve Roma ha al momento a disposizione, a quanto si apprende, 334 tonnellate di sale distribuire tra municipi, dipartimenti del Comune, polizia locale, Ama, Atac e associazioni di volontariato. Per quanto riguarda i mezzi ci sarebbero oltre 70 mezzi spargisale, una trentina di pale meccaniche, 8 mini escavatori, 23 bobcat, 30 mezzi spazzaneve in dotazione all’Ama. L'articolo Maltempo, allerta neve: a Roma ‘scorte’ ...

SCUOLE CHIUSE DOMANI - COMUNE DI ROMA/ Allerta Maltempo : neve e gelo - studenti a casa anche in Campania : SCUOLE CHIUSE DOMANI a ROMA a causa del maltempo: le località del Centro-Sud in cui è stato adottato lo stesso provvedimento a causa dell'Allerta gelo e neve causata da Burian.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 20:56:00 GMT)

Maltempo - allerta Burian : neve e vento forte nell’Alessandrino - anche le autostrade imbiancate : Mezzi spargisale su tutte le autostrade del Piemonte. Nel sud del Piemonte neve sulla A21 Torino-Piacenza fino a Broni, nel Pavese; imbiancata la A26 Genova-Gravellona Toce, sulla diramazione ‘Predosa-Bettole’ e nel tratto Ovada-Masone (Genova). “Le strade – spiegano dai centralini della polizia stradale di Alessandria – sono comunque percorribili, senza particolari criticità”. Nessuna richiesta di intervento ...

Maltempo Benevento : divieto di transito ai mezzi pesanti da stasera : Il prefetto di Benevento, Paola Galeone, a causa del Maltempo ha disposto la sospensione della circolazione, a partire dalle 22 e fino a ‘cessata esigenza’, su tutte le strade statali, provinciali e sul raccordo autostradale, dei veicoli di massa complessiva autorizzata superiore alle 7,5 tonnellate, ad eccezione dei mezzi utilizzati per interventi urgenti e di emergenza, per esigenze di soccorso, di protezione civile e tutela ...

Maltempo - neve a Livorno : spargisale in azione : A seguito della copiosa nevicata di questa mattina che ha interessato in modo particolare la zona collinare di Valle Benedetta, Montenero e Castellaccio la situazione è sotto controllo. Lo afferma in una nota il Comune di Livorno in cui si spiega che le strade sono pulite e dalle 14 sono intervenuti cinque mezzi spargisale che saranno di nuovo in azione alle ore 18 (la terza fase di passaggio sara’ effettuata domani mattina intorno alle ...

Maltempo : scuole chiuse a Benevento e Guardia Sanframondi domani lunedì 26 Febbraio : Il sindaco Clemente Mastella ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado di Benevento per domani e dopodomani in previsione dell’ondata di Maltempo che interesserà il Sannio a partire da questa sera. Provvedimento analogo e’ stato adottato dal sindaco di Guardia Sanframondi, Floriano Panza, che ha disposto la chiusura delle scuole per la giornata di domani. L'articolo Maltempo: scuole chiuse a Benevento e Guardia ...

Maltempo - Italia fra neve e gelo con Burian. FOTO : Maltempo, Italia fra neve e gelo con Burian. FOTO Crollano le temperature per via dell’arrivo di una corrente di aria gelida di origine siberiana. Nevica a Torino, dove Juventus-Atalanta è stata rinviata. Domani (26 febbraio) scuole chiuse in molte Regioni e anche a Roma per rischio ghiaccio Parole chiave: ...

Maltempo Toscana - neve e freddo per l’arrivo del Burian : chiusa la strada del Monte Serra : Burian ha portato la neve sul Monte Serra nel Pisano e temperature sensibilmente piu’ rigide su tutto il territorio, con un calo secco di oltre 10 gradi rispetto a ieri. Alle ore 13 a Pisa il termometro segnava 3 gradi rispetto ai 16 del giorno prima. Il Comune di Calci per la presenza di neve sull’asfalto ha deciso la chiusura della strada a Tre Colli, in quota al Monte Serra, mentre i mezzi spargisale e spazzaneve del sistema ...