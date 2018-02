Maltempo | muore travolto da ondata fiume

Maltempo Sicilia : nubifragio nel Trapanese - 67enne muore dopo 12 giorni : Durante il nubifragio che lo scorso 6 febbraio ha colpito il Trapanese, Giuseppe Burgio (67 anni, di Partanna) aveva perso il controllo della propria auto sulla Provinciale 73: l’uomo è morto oggi all’ospedale di Castelvetrano, dove era ricoverato da 12 giorni. La sua vettura era stata trascinata dalla furia dell’acqua nel fiume Modione: era riuscito ad aggrapparsi ai tronchi di alcuni alberi ed è stato trovato dai carabinieri, ...

Maltempo - situazione drammatica in Calabria : cade da un tetto scoperchiato dal vento e muore : Un uomo e’ morto cadendo dal tetto di un edificio sul quale era salito per verificare i danni provocati dal vento che aveva scoperchiato l’abitazione del fratello. Giuseppe Talarico insieme al fratello, e’ salito per verificare i danni e per cause da accertare e’ caduto nel vuoto. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime ed e’ stato deciso di trasferirlo nell’ospedale di Catanzaro, ma e’ morto ...

Metri neve in montagna : muore sull'ambulanza bloccata dal Maltempo : E' morta sulla strada per l'ospedale, l'ambulanza bloccata da un albero caduto per le abbondanti nevicate. Ha provocato una vittima l'eccezionale ondata di maltempo che si è abbattuta sul Nord, le ...

Maltempo Piemonte : ambulanza bloccata a Sestriere - muore donna : Tragedia a Sestriere: una donna di 70 anni è morta mentre si trovava a bordo di un’ambulanza che la stava trasportando in ospedale, in codice rosso, per un grave malore. Il mezzo è rimasto bloccato a causa di un albero crollato per il Maltempo, che ha invaso la carreggiata. I vigili del fuoco hanno sgomberato la strada, ma la donna è deceduta durante. L'articolo Maltempo Piemonte: ambulanza bloccata a Sestriere, muore donna sembra essere ...

Maltempo : muore una donna travolta dalle onde nel Salernitano : La donna stava passeggiando su una scogliera con il marito e un'altra coppia di amici quando un'onda li ha investiti"/> Una turista di Belluno è morta travolta dalle onde del mare in costiera ...

Maltempo su tutta Italia. Turista muore travolta da onda sulla costiera amalfitana : Vento forte e nevicate sui rilievi. Da nord a sud le temperature restano basse su tutto lo Stivale. Tragedia sulla costiera amalfitana a causa del Maltempo. Una Turista veneta di 55 anni è morta in ...

Maltempo - con l’auto contro un camion : muore donna nell’Aquilano : Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina sulle strade della Marsica lungo l’arteria che collega Antrosano con Cappelle dei Marsi. Una donna di 58 anni, G.G., alla guida di di una Fiat Panda, è andata a schiantarsi contro un camion che proveniva dalla direzione di marcia opposta. L’urto è stato tremendo e per la donna non c’è stato nulla da fare: quando sono arrivati i soccorsi e i sanitari del 118 aveva già ...