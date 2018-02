Maltempo | giornata nera per i treni | disagi a Roma e Napoli - Due inconvenienti hanno

Maltempo - arriva il Burian : aria gelida da domenica in Lombardia - martedì la giornata più fredda : Da domenica 25 febbraio, la massa di aria gelida proveniente dall’Artico in arrivo sull’Europa Centro-Occidentale e parte del Mediterraneo darà inizio anche sulla Lombardia a una fase invernale acuta e anomala, caratterizzata da temperature fortemente inferiori alla media climatologica. Secondo le previsioni del Servizio Meteorologico Regionale di Arpa Lombardia , domenica le temperature subiranno un brusco calo di circa 5-7°C rispetto a sabato, ...

Maltempo : riaperti in giornata i passi bellunesi : Veneto Strade rende noto che i passi bellunesi chiusi per neve saranno riaperti in giornata: da questa mattina 120 mezzi e 200 lavoratori della società sono al lavoro per riportare la situazione alla normalità. Sulle strade regionali venete non ci sono in questo momento problemi di circolazione, nonostante l’abbondante nevicata delle ultime ore. Dalla mattina di mercoledì sulle strade bellunesi sono stati sparsi circa 3000 quintali di ...