Maltempo | gelo e neve sull' Italia Roma imbiancata | scuole chiuse

SCUOLE CHIUSE DOMANI - COMUNE DI ROMA/ Allerta Maltempo : neve e gelo - studenti a casa anche in Campania : SCUOLE CHIUSE DOMANI a ROMA a causa del maltempo: le località del Centro-Sud in cui è stato adottato lo stesso provvedimento a causa dell'Allerta gelo e neve causata da Burian.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 20:56:00 GMT)

Maltempo - Italia fra neve e gelo con Burian. FOTO : Maltempo, Italia fra neve e gelo con Burian. FOTO Crollano le temperature per via dell’arrivo di una corrente di aria gelida di origine siberiana. Nevica a Torino, dove Juventus-Atalanta è stata rinviata. Domani (26 febbraio) scuole chiuse in molte Regioni e anche a Roma per rischio ghiaccio Parole chiave: ...

Scuole chiuse domani - Maltempo e neve a Roma/ Allerta gelo : studenti a casa anche a L'Aquila e Alta Irpinia : Scuole chiuse domani a Roma a causa del maltempo: le località del Centro-Sud in cui è stato adottato lo stesso provvedimento a causa dell'Allerta gelo e neve causata da Burian.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 19:07:00 GMT)

Maltempo - freddo e neve attesi anche a Roma/ Ultime notizie - allerta meteo : crollo temperature - gelo storico : Maltempo, freddo e neve attesi anche a Roma. allerta meteo: crollo temperature, gelo storico. Le Ultime notizie sull'emergenza, domani scuole chiuse nella Capitale(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 18:41:00 GMT)

Buran in arrivo e allerta gelo - il Maltempo si fa più pressante : Già dalle prossime ore, ma soprattutto dalla notte tra oggi domenica 25 e lunedì 26 febbraio, previsti neve e gelo anche in pianura che potranno interessare oltre 1.500 km di tratte autostradali in ...

Arriva Burian : Maltempo e gelo in Italia - domani scuole chiuse a Roma | : Ondata di gelo siberiano, nuova allerta meteo della Protezione Civile. Non esclusa neve a Roma, dove la Croce Rossa lavora per garantire accoglienza ai clochard. Nevischio a Genova. domani scuole ...

Maltempo - nevischio a Genova : spargisale antigelo in azione : Un leggero nevischio e’ caduto su Genova e la protezione civile del Comune dal primo pomeriggio ha avviato l’operazione di spargimento sale sulle strade principali, sulle alture e nelle vie in prossimita’ degli ospedali della citta’. In azione ci sono dodici mezzi che hanno l’obiettivo di evitare che le strade diventino lastre ghiaccio nel caso la temperatura nella notte scenda sotto zero come indicano le ...

Buran in arrivo e allerta gelo - il Maltempo si fa più pressante : Già dalle prossime ore, ma soprattutto dalla notte tra oggi domenica 25 e lunedì 26 febbraio, previste neve e gelo anche in pianura che potranno interessare oltre 1.500 km di tratte autostradali in ...

Buran in arrivo e l'allerta gelo e Maltempo si fa più pressante : Già dalle prossime ore, ma soprattutto dalla notte tra oggi domenica 25 e lunedì 26 febbraio, previste neve e gelo anche in pianura che potranno interessare oltre 1.500 km di tratte autostradali in ...

Maltempo Emilia-Romagna - e-distribuzione : task force per fronteggiare l’ondata di gelo : e-distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, rende noto di aver messo in campo già da giorni un Piano regionale per fronteggiare l’ondata di gelo in arrivo in Emilia-Romagna. La società elettrica ha schierato preventivamente una task force, pronta ad intervenire in tutta la Regione, composta da 1.100 tra tecnici e operativi ed oltre 300 gruppi elettrogeni dislocati in tutta la Regione. I ...

Maltempo - il gelo siberiano raggiunge l'Italia : Oggi il freddo raggiungerà il picco. Neve e temporali su tutta Italia, uniti a vento forte. Allerta della Protezione Civile

Maltempo e freddo : boom di zuppe antigelo - +20% di acquisti : Con il calo termico si registra un boom per le zuppe a tavola con un aumento stimato pari al 20% negli acquisti degli ingredienti base per la loro preparazione, dalle verdure ai legumi: lo ha rilevato un monitoraggio della Coldiretti sull’andamento delle vendite nei mercati degli agricoltori di Campagna Amica, rispetto alla scorsa settimana. “L’arrivo di Burian – sottolinea la Coldiretti in un comunicato – ha già provocato ...

Maltempo - Buran arriva a Roma e Milano/ Ecco il gelo siberiano : allerta neve nella capitale (previsioni meteo) : Buran, neve e gelo siberiano a Roma e Milano, vertice nella capitale per il piano anti-freddo. allerta neve su autostrade, frana a Ischia. Previsioni meteo e ultime notizie(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 18:30:00 GMT)

Maltempo : in arrivo gelo - neve e temporali : ANSA, - ROMA, 24 FEB - L'arrivo di aria artica porterà un deciso calo delle temperature, con nevicate fino a quote di pianura, associate a forti venti. Lo indica una nuova allerta meteo della ...