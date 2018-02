MALTEMPO | GELO E NEVE A ROMA Stilettata di Alemanno alla Raggi | Virginia

MALTEMPO - gelo e neve in Umbria : disagi in attenuazione : disagi in attenuazione, in Umbria, dopo la nevicata delle ore scorse e al sole tornato a splendere. I mezzi spargisale sono in azione fin dalle primissime ore del mattino. Alcune strade interne, in particolare a Perugia, sono state chiuse per precauzione. disagi in mattinata sono stati registrati a causa del ritardo di alcuni bus a Perugia, mentre ieri sera i Vigili del fuoco sono intervenuti sia in provincia di Perugia che di Terni per mezzi ...