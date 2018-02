Maltempo | Enac | migliora situazione in aeroporti

meteoweb.eu

(Di lunedì 26 febbraio 2018) Roma, 26 feb. (AdnKronos) – E’ in progressivomento nei principalinazionali la. Lo comunica l’che continua a monitorare, attraverso la direzione generale e le proprie direzioni aeroportuali, l’evolversi dell’operatività negli scali in relazione allameteorologica.Roma Fiumicino è tornato alla piena operatività sebbene ci siano alcune ripercussioni in termini di ritardi accumulati e di voli cancellati a causa della ridotta capacità operativa di questa mattina che hanno comportato anche cancellazioni negli scali di destinazione o di provenienza dei voli. A Roma Ciampino si sono registrate cancellazioni prevalentemente della compagnia Ryanair. Al momento (ore 17:00 circa) risulta non operativo l’Aeroporto di Ancona. Nei varisi stanno riproteggendo i passeggeri coinvolti in ritardi e cancellazioni ...