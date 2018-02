Maltempo | Campidoglio | 1 500 operatori e 190 mezzi in campo

Maltempo : Campidoglio - ulteriori 207 posti per accoglienza : Maltempo : Campidoglio , ulteriori 207 posti per rafforzare accoglienza persone fragili e senza dimora. Baldassarre: “Efficace sinergia pubblico-privato consentirà risposta ad abbassamento temperature”. Roma – Garantire un... L'articolo Maltempo : Campidoglio , ulteriori 207 posti per accoglienza su Roma Daily News.

Maltempo : tavolo tecnico in Campidoglio per coordinamento su allerta meteo : In Campidoglio è attivo da questa mattina un tavolo tecnico per coordinare le attività in relazione all’allerta Maltempo e all’eventualità di neve e ghiaccio, in conseguenza del sensibile abbassamento delle temperature previsto nei prossimi giorni. Alle riunioni operative partecipano tutte le strutture comunali competenti, i Municipi e le società partecipate di Roma Capitale che gestiscono […] L'articolo Maltempo: tavolo tecnico in ...