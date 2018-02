Maltempo : Campidoglio - 1.500 operatori e 190 mezzi in campo : Maltempo: Campidoglio, 1.500 operatori e 190 mezzi in campo. Da domenica attiva h24 sala Coc. Roma – Circa 1.500 operatrici e operatori in campo. Oltre... L'articolo Maltempo: Campidoglio, 1.500 operatori e 190 mezzi in campo su Roma Daily News.

Maltempo : Campidoglio - da stasera apertura stazioni metro e ferroviarie e strutture aggiuntive sul territorio : Baldassarre: “Tra ieri e oggi attivati circa 400 posti in più rispetto a Piano Freddo avviato il 1 dicembre” Prosegue il lavoro dell’Amministrazione capitolina per... L'articolo Maltempo: Campidoglio, da stasera apertura stazioni metro e ferroviarie e strutture aggiuntive sul territorio su Roma Daily News.

Maltempo : Campidoglio - domani scuole chiuse : Maltempo: Campidoglio, scuole chiuse lunedì 26 febbraio, firmata l’ordinanza. Fino a cessata allerta sul territorio di Roma chiusi anche parchi, ville e cimiteri. Roma –... L'articolo Maltempo: Campidoglio, domani scuole chiuse su Roma Daily News.

Maltempo : Campidoglio - ulteriori 207 posti per accoglienza : Maltempo: Campidoglio, ulteriori 207 posti per rafforzare accoglienza persone fragili e senza dimora. Baldassarre: “Efficace sinergia pubblico-privato consentirà risposta ad abbassamento temperature”. Roma – Garantire un... L'articolo Maltempo: Campidoglio, ulteriori 207 posti per accoglienza su Roma Daily News.

Maltempo : Campidoglio - da domani consentito prolungamento orario riscaldamento : Preallertate strutture comunali e società servizi A seguito dell’allerta Maltempo e del previsto abbassamento delle temperature nei prossimi giorni, con eventualità di neve e ghiaccio,... L'articolo Maltempo: Campidoglio, da domani consentito prolungamento orario riscaldamento su Roma Daily News.