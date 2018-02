Maltempo | Burian arriva a Roma Neve e freddo sulla capitale

Maltempo - Burian arriva sulla Capitale : neve e scuole chiuse a Roma : Maltempo, Burian arriva sulla Capitale: neve e scuole chiuse a Roma L’ondata di gelo siberiano che sta colpendo l’Italia ha iniziato a imbiancare il litorale per poi spingersi fino ai quartieri sud come l’Eur. Il capo del Dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli ha convocato il Comitato operativo. FOTOGALLERY - LE ...

Maltempo - allerta Burian : “Danni e disagi - ecco il report sos freddo” : A seguito del gelo che sta invadendo il Paese, Confagricoltura ha steso un report sulla situazione Maltempo. Nord Italia. Secondo le previsioni le temperature minime della pianura padana varieranno da – 6 °C a – 9 °C. E’ bene ricordare che nel gennaio 1985 raggiunsero -20 °C; anche nel febbraio 2012 in pianura le temperature minime scesero sotto i -20 °C in Piemonte, in Emilia Romagna furono raggiunti livelli similari.Centro ...

buran burian Maltempo previsioni : L'eccezionale ondata di freddo siberiano annunciata da giorni irrompe in queste ore anche in Italia, a partire dalle regioni settentrionali. Si tratterà - spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo - di un episodio di rilevante portata per intensità e per estensione geografica, che ci accompagnerà almeno fino a metà della prossima settimana. L'aria gelida investirà più direttamente il ...

Maltempo - allerta Burian : stop ai tir sulla A24/25 domani 26 Febbraio : Strada Parchi spa, concessionaria delle autostrade A24 e A25 che collegano l’Abruzzo e il Lazio, comunica che il divieto di transito dei mezzi superiori a 7,5 tonnellate deciso dalle prefetture dell’Aquila e Teramo per l’ondata di Maltempo in atto, scattera’ da questa sera alle ore 22. Proseguira’ – fanno sapere i dirigenti della Spa – per tutta la giornata di domani e comunque fino al rientro ...

Maltempo - allerta Burian : neve e vento forte nell’Alessandrino - anche le autostrade imbiancate : Mezzi spargisale su tutte le autostrade del Piemonte. Nel sud del Piemonte neve sulla A21 Torino-Piacenza fino a Broni, nel Pavese; imbiancata la A26 Genova-Gravellona Toce, sulla diramazione ‘Predosa-Bettole’ e nel tratto Ovada-Masone (Genova). “Le strade – spiegano dai centralini della polizia stradale di Alessandria – sono comunque percorribili, senza particolari criticità”. Nessuna richiesta di intervento ...

Maltempo - allerta Burian : ad Ascoli pronti i dispositivi di emergenza : I mezzi sgombroneve del comune di Ascoli Picento stanno effettuando una perlustrazione delle zone di alture del territorio comunale. Non si registrano allo stato particolari criticita’. Lo rende noto il Comune. Tutto il dispositivo di emergenza comunale (polizia municipale, servizio strade, protezione civile) e’ stato preallertato ed e’ pronto ad intervenire nel caso si rivelasse necessario. L’Enel ha attivato un presidio ...

Maltempo - allerta Burian : a Sora scuole chiuse domani lunedì 26 Febbraio : Il sindaco di Sora(Frosinone) Roberto de Donatis, ha firmato un’ordinanza di chiusura di tutte le scuole della città per domani, in vista dell’ondata di Maltempo che ha fatto scattare il piano di allerta in molte zone del Lazio. Il primo cittadino,con lo stesso provvedimento, ha anche invitato la popolazione, in presenza di forti nevicate, a non uscire di casa e a evitare la sosta vicino a edifici e alberi di alto fusto raccomandando ...

Maltempo - Italia fra neve e gelo con Burian. FOTO : Maltempo, Italia fra neve e gelo con Burian. FOTO Crollano le temperature per via dell’arrivo di una corrente di aria gelida di origine siberiana. Nevica a Torino, dove Juventus-Atalanta è stata rinviata. Domani (26 febbraio) scuole chiuse in molte Regioni e anche a Roma per rischio ghiaccio Parole chiave: ...

Maltempo - allerta Burian a Roma : aperti stanotte gli spazi alla stazione Termini e Tiburtina : Anche una parte della stazione Termini, ovvero l’atrio di ingresso delle ferrovie laziali in via Giolitti rimarrà aperta questa notte per l’emergenza freddo. Anche l’ingresso della stazione Tiburtina lato Pietralata resterà aperto a disposizione dei senza tetto. La richiesta arrivata nei giorni scorsi dal Campidoglio e’ stata accolta dal gruppo FS. L'articolo Maltempo, allerta Burian a Roma: aperti stanotte gli spazi alla ...

Maltempo - allerta Burian : domani 26 Febbraio scuole chiuse a Rieti : In previsione dell’ondata di Maltempo e dell’allerta neve diramato dalla Protezione civile, il sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, ha firmato un’ordinanza che dispone la chiusura delle scuole del comune di Rieti, di ogni ordine e grado, per la giornata di domani, lunedi’ 26 Febbraio. L'articolo Maltempo, allerta Burian: domani 26 Febbraio scuole chiuse a Rieti sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - Burian gela l’Italia. A Roma domani chiuse tutte le scuole : Da stanotte attese nevicate al di sopra dei 300-500 metri, con locali sconfinamenti fino a quote di pianura, sulla Campania e sulla Puglia, e poi in estensione a Basilicata e Calabria. A Torino rinviata causa neve la partita Juventus-Atalanta...

Maltempo - allerta Burian : il porto di Trieste avvia il piano di emergenza per la gestione dei tir : Scatta il piano di emergenza per la gestione dei Tir nel porto di Trieste. A causa del Maltempo e delle forti raffiche di Bora, si registrano “gravi difficolta’ per l’operativita’ portuale, pressoche’ bloccata”. La situazione piu’ complessa – si legge in una nota – “riguarda i collegamenti dei traghetti RO-RO con la Turchia”. Sono arrivate e partite “5 delle 10 navi attese ...

Maltempo Toscana - neve e freddo per l’arrivo del Burian : chiusa la strada del Monte Serra : Burian ha portato la neve sul Monte Serra nel Pisano e temperature sensibilmente piu’ rigide su tutto il territorio, con un calo secco di oltre 10 gradi rispetto a ieri. Alle ore 13 a Pisa il termometro segnava 3 gradi rispetto ai 16 del giorno prima. Il Comune di Calci per la presenza di neve sull’asfalto ha deciso la chiusura della strada a Tre Colli, in quota al Monte Serra, mentre i mezzi spargisale e spazzaneve del sistema ...