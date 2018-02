Maltempo | annullata la corsa del traghetto Milazzo-Eolie delle 21

Maltempo : annullata a Frosinone la domenica ecologica : annullata e spostata ad altra data la nuova domenica ecologica in programma per il 25 febbraio a Frosinone. Lo ha deciso il Comune sulla base delle previsioni meteo che indicano,nelle prossime ore, freddo intenso anche nel Frusinate. Una situazione di avverse condizioni climatiche che ha portato a rinviare la giornata di blocco della circolazione spostandola al mese di marzo. L'articolo Maltempo: annullata a Frosinone la domenica ecologica ...

Maltempo - Siremar : annullata la partenza della nave per le Eolie : Siremar rende noto che a causa del peggioramento delle condizioni meteomarine la partenza prevista per le 17.15 della nave veloce isola di Vulcano da Milazzo per le Eolie è stata annullata. Per gli stessi motivi la motonave Filippo Lippi non ha ormeggiato a Salina. L'articolo Maltempo, Siremar: annullata la partenza della nave per le Eolie sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : Siremar - annullata partenza nave per Eolie : Palermo, 13 feb. (AdnKronos) - Siremar rende noto cha a causa del peggioramento delle condizioni meteomarine la partenza prevista per le 17.15 della nave veloce isola di Vulcano da Milazzo per le Eolie è stata annullata. Per gli stessi motivi la motonave Filippo Lippi non ha ormeggiato a Salina.

Maltempo - forti nevicate in Friuli Venezia Giulia : annullata notturna della pista Di Prampero di Tarvisio : Intense nevicate stanno interessando i monti del Friuli Venezia Giulia: si registrano alcuni disagi tra cui la chiusura di alcuni impianti durante l’arco della giornata, secondo quanto riferisce l’agenzia Promoturismo FVG, la quale informa che l’apertura in notturna della pista Di Prampero di Tarvisio (Udine), che era in programma oggi, è stata annullata per avverse condizioni meteo e ragioni di sicurezza, e sarà aperta ...

Maltempo - Porto Empedocle : annullata la partenza della nave per Lampedusa : Siremar rende noto che “a causa delle avverse condizioni metereologiche la partenza della motonave Paolo Veronese da Porto Empedocle per le Pelagie prevista per le 23 è stata annullata”. L'articolo Maltempo, Porto Empedocle: annullata la partenza della nave per Lampedusa sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - annullata la partenza del traghetto Trapani Pantelleria delle 23 : A causa delle avverse condizioni meteorologiche la corsa delle 23 della motonave Pietro Novelli da Trapani per Pantelleria e’ stata annullata. Lo rende noto la compagnia di navigazione Siremar. L'articolo Maltempo, annullata la partenza del traghetto Trapani Pantelleria delle 23 sembra essere il primo su Meteo Web.

Imperiapost L'informazione libera della tua città Maltempo. ANNULLATA L'ALLERTA METEO ARANCIONE - È POLEMICA. CHIAPPORI : 'È L'ULTIMA VOLTA CHE ... : Credo che i tecnici dell 'Arpal prendano le proprie decisioni in scienza e coscienza' . ' Ho emesso l'ordinanza di chiusura anticipata delle scuole solo pochi minuti fa, tutto questo è paradossale. ...

Maltempo - Siremar : annullata la corsa Milazzo-Eolie : Ancora disagi nei collegamenti marittimi tra la Sicilia e le sue isole minori. A causa del Maltempo, infatti, la partenza delle 21 della motonave Bridge in servizio sulla tratta Milazzo-Eolie è stata annullata. Lo rende noto la Siremar. L'articolo Maltempo, Siremar: annullata la corsa Milazzo-Eolie sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : annullata la corsa Trapani-Egadi : E’ stata annullata per il Maltempo la corsa della nave Siremar da Trapani per le Egadi. Lo rende noto Siremar. L'articolo Maltempo: annullata la corsa Trapani-Egadi sembra essere il primo su Meteo Web.