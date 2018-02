Maltempo | a Torino nevicata finita | le scuole saranno aperte

Maltempo Piemonte : a Torino pronte 4mila tonnellate di sale : Torino si prepara ad affrontare l’arrivo di aria fredda e di nevicate: “Interverremo a partire da questa notte per preparare la viabilita’ in via preventiva per le precipitazioni nevose che dovrebbero incominciare domattina verso le 3 o le 4. Anche se sono attesi pochi centimetri di neve in citta’ l’intervento e’ utile affinche’ le strade non ghiaccino,” dichiara l’assessore ...

Maltempo Piemonte : nevica a Torino - attesi accumuli fino a 20 cm nel Cuneese [VIDEO] : Da alcune ore sta nevicando a Torino e in diverse zone del Piemonte: secondo Arpa regionale, le precipitazioni a carattere nevoso anche a bassa quota potranno determinare, in particolare nel Cuneese, accumuli in pianura e collina di 10-20 cm di neve fresca, con conseguenti possibili disagi alla circolazione. Il Centro Funzionale dell’Agenzia ambientale ha emesso un’allerta gialla per neve. Ulteriori precipitazioni sono attese anche ...

Maltempo : forti nevicate sulla A6 Torino-Savona - fiocchi anche in citta' : Perturbazione atlantica verso l'Italia. Fenomeni in intensificazione al nord-ovest. neve a Torino! Maltempo/ Una vasta perturbazione atlantica è in movimento verso la nostra penisola e, come...

Maltempo - inizio 2018 da record in Piemonte : venti a 200 km/h sul Gran Paradiso - 2 metri di neve a Sestriere - caldo record a Torino e 464mm di pioggia in 4 giorni sulle Alpi : Dal vento a 200km/h sulle cime del parco del Gran Paradiso ai 464mm di pioggia in 4 giorni, poco sotto i 1.200 metri di altitudine, dal record di temperature a Torino agli oltre 2 metri di neve sopra i 1.500. Il dossier di Smi (Societa’ Meteorologica Italiana) riassume e documenta le tante anomalie del tempo che hanno caratterizzato i primissimi giorni del 2018 con scenari inediti per l’inverno. Nella prima decade di gennaio, la ...

Maltempo Torino : riaperta la strada provinciale del Sestriere : E’ stata necessaria un’intera giornata di lavoro di uomini e mezzi del Servizio Viabilita’ della Citta’ Metropolitana di Torino per la riapertura del tratto tra Sestriere Colle e Sestriere Borgata della strada provinciale 23 del Sestriere, che e’ nuovamente transitabile da questa sera, mettendo cosi’ fine all’isolamento di Borgata. Il tratto della provinciale 23 che va da Cesana a Sestriere Colle – ...

Maltempo - allagamenti in Corso Regina Margherita a Torino - : Dopo le forti piogge, si è verificata la rottura di una tubazione sotterranea che ha causato una vera e propria voragine in una strada del capoluogo piemontese. L'incidente è avvenuto nella notte di ...

Maltempo Piemonte : pioggia a Torino - voragine in corso Regina Margherita : L’ondata di Maltempo in Piemonte interessa anche Torino, dove continua a piovere per il secondo giorno consecutivo: nella notte una voragine si è aperta in centro città, in corso Regina Margherita. Sul posto e al lavoro i tecnici della Smat e del Comune per risolvere la criticità. Disagi alla viabilità: chiusa la carreggiata centrale di Regina Margherita dal Rondo’ Forca a via della Consolata. L'articolo Maltempo Piemonte: pioggia a ...

Maltempo Torino : in centro città temporale fuori stagione : temporale fuori stagione in centro a Torino. La pioggia, prima debole, ha assunto di colpo le caratteristiche di un temporale estivo. La temperatura, 10 gradi, risulta molto superiore alla media di inizio gennaio, come sta avvenendo anche in molte altre parti d’Italia, con il Sud che ha visto un anticipo di primavera. Forti rovesci sono previsti per tutta la notte soprattutto nel sud del Piemonte, in particolare nelle zone appenniniche al ...

Maltempo a Torino. Sospesa ordinanza misure antismog : Palazzo di Città in una nota informa della sospensione delle misure eccezionali antismog. “In considerazione delle condizioni di Maltempo che stanno coinvolgendo il territorio e del conseguente comunicato di allerta diffuso da ARPA Piemonte con la previsione di intense e…Continua a leggere →

Maltempo Torino : domani e dopodomani sospese le misure antismog : A seguito del Maltempo in atto e del conseguente comunicato di allerta diffuso da Arpa Piemonte con la previsione di intense e persistenti precipitazioni fino a martedì mattina (con valutazione di codice “giallo” per rischio idrogeologico e idraulico), a Torino è stata sospesa l’ordinanza sulle misure emergenziali legate allo smog per le giornate di domani e dopodomani. Rimangono in vigore le sole limitazioni permanenti per i mezzi a benzina, ...