M5s | sarà giovedì il giorno della lista dei ministri con Di Maio ' Non c' è nessun

M5s - sarà giovedì il giorno della lista dei ministri con Di Maio. : giovedì atteso l'elenco della possibile squadra di governo dopo l'annuncio del generale dei carabinieri, Costa, qll'ambiente. 'L'incarico di formare il governo a chi vince, oppure non cè più ...

M5s e i 15 candidati ripudiati Saranno il 'fondo nero' di Di Maio Ecco la possibile strategia dei grillini : Il manipolo dei ripudiati ormai si aggira intorno ai 15 elementi (per la precisione dovrebbero essere 13, ma date le dinamiche pentastellate il numero varia in continuazione) e potrebbe divenire determinante per la formazione di una maggioranza difficilmente raggiungibile con il rosatellum Segui su affaritaliani.it

M5s a Pescara - ci sarà anche Zeman : Lo apprende l'Ansa in ambienti del Movimento, che fanno presente come ' i temi portanti della manifestazione saranno quelli dello sport e della legalità '. Oltre a quella di Zeman, prevista la ...

M5s - nel governo ombra ci saranno anche ministero alla Famiglia e alla Meritocrazia. “E donne nei ruoli chiave” : La squadra dei ministri M5s è quasi pronta, con alcune novità: l’introduzione del dicastero alla Famiglia e quello alla Meritocrazia. Inoltre i ruoli chiave del “governo ombra” saranno occupati da donne. Dallo staff di Luigi Di Maio fanno sapere che la lista che sarà presentata nei prossimi giorni e probabilmente annunciata alla stampa a scaglioni, va verso la conclusione mentre si aspettano le ultime conferme (un posto ancora ...

M5s : sarà ballottaggio con centrodestra : 22.25 "Siamo a 10 giorni dal voto e ormai è chiaro: il 4 marzo ci sarà un ballottaggio tra noi e i partiti del centrodestra che hanno rubato il futuro ai giovani e ai meno giovani italiani". Così il candidato premier del Movimento 5 Stelle, Di Maio. "Il Pd è fuori combattimento e, anzi,Renzi fa la campagna per il M5S raccontando a tutti che abbiamo restituito 23 mln di euro di stipendi". E a proposito dell'inchiesta di Napoli: "La Campania ...

Rimborsi M5s - l’ex di Giulia Sarti interrogato a RiminiDeputata : “Autosospesa finché non sarà tutto chiaro” : Rimborsi M5s, l’ex di Giulia Sarti interrogato a RiminiDeputata: “Autosospesa finché non sarà tutto chiaro” La deputata pentastellata ha puntato il dito contro di lui per il mancato versamento al Microcredito di parte del suo stipendio. L’uomo su Facebook scriveva: “Ho registrato le telefonate e salvato le chat” Continua a leggere L'articolo Rimborsi M5s, l’ex di Giulia Sarti interrogato a ...

Rimborsi M5s - l'ex di Giulia Sarti interrogato a RiminiDeputata : "Autosospesa finché non sarà tutto chiaro" : La deputata pentastellata ha puntato il dito contro di lui per il mancato versamento al Microcredito di parte del suo stipendio. L'uomo su Facebook scriveva: "Ho registrato le telefonate e salvato le chat"

Rimborsopoli M5s - Sarti : 'Mi sospendo finché tutto sarà chiarito' : Dopo essere finita anche lei tra i casi sospetti per i rimborsi M5s, la deputata Giulia Sarti ha annunciato la sua autosospensione. "Per il Movimento farei qualsiasi cosa", ha scritto su Facebook, ...

Elezioni - è corsa al voto utile : il centrodestra cresce al Nord - il M5s al Sud. E 69 collegi decidono se ci sarà maggioranza : Il Nord dominato dal centrodestra con sempre meno eccezioni. Le cosiddette Regioni rosse ridotte a un ultimo, valoroso, fortino di resistenza del Partito democratico. Il Sud, infine, un enorme campo di battaglia in cui ogni voto strappato dalle destre ai Cinquestelle e dai Cinquestelle alle destre può essere decisivo per accendere il jackpot completo o al contrario fermare l’onda cavalcata da Berlusconi, Salvini, Meloni e dai loro ...

"Renzi sarà punito per i migranti Pd al 20% e niente larghe intese" "Chi voterei? Costretto a dire M5s..." : ESCLUSIVO - Elezioni 2018. Nigel Farage, leader della Brexit ed ex numero uno dello Ukip, intervistato da Affaritaliani.it sul voto del 4 marzo in Italia. "Il Partito Democratico di Renzi avrà un pessimo risultato..." Segui su affaritaliani.it

M5s : Fico - chi ha tradito sarà dimesso : ANSA, - NAPOLI, 16 FEB - "Non tutti saranno rieletti e gli altri hanno firmato un documento e si dimetteranno" dice Roberto Fico , M5S, in merito al mancato versamento di parte dello stipendio ...

M5s - Di Maio : impresentabili non saranno proclamati - niente seggi : Roma, 16 feb. , askanews, Il leader e candidato premier M5s Luigi Di Maio conferma che i Cinque stelle chiederanno ai loro candidati espulsi dal MoVimento di avvalersi della possibilità di rinunciare ...

Rimborsi falsi - massoni e altri guai Ma le mele marce M5s saranno elette : Altre grane per il M5s, con massoni in lista e fidanzati "ladri di Rimborsi". Ma le "mele marce" andranno comunque in Parlamento a spese dei cittadini. Ecco perché Segui su affaritaliani.it

M5s - altri due massoni : saranno espulsi Nel Movimento è caccia alla talpa Casaleggio : «Ci sentiamo presi in giro» : Salgono dunque a tre i rappresentanti grillini che fanno parte del Grande Oriente: dopo Vitiello in Campania i nuovi nomi sono quelli del toscano Piero Landi e del calabrese Bruno Azzerboni