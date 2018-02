L' uscita del Regno Unito è un' occasione per rifondare l' Unione Europea | intervista a Paul

Drake : è uscita una parodia super LOL del video “God’s Plan” : Qualche giorno fa Drake ha pubblicato uno dei video musicali più belli di sempre. Si tratta di quello che accompagna il nuovo singolo “God’s Plan”, nel quale regala soldi a destra e a manca a chiunque ne abbia bisogno, per un totale di circa un MILIONE di dollari (clicca qui per guardarlo)! via GIPHY Ora ne è uscita anche una parodia super LOL, presentata durate lo show della tv americana di Jimmy Kimmel. Il protagonista della ...

Anne-Marie ha svelato la data di uscita del suo album di debutto “Speak Your Mind” : Anne-Marie ha fatto un grande annuncio. Il 27 aprile uscirà infatti il suo album di debutto intitolato “Speak Your Mind”. Il disco puoi già ordinarlo da ora su iTunes. Nel post condiviso da Anne-Marie sui suoi social puoi leggere anche la tracklist di “Speak Your Mind”, formata da 12 canzoni nella versione standard e da 16 nella versione deluxe. Speak Your Mind – Tracklist 1. Cry 2. Ciao Adios 3. Alarm 4. ...

Assassin's Creed Origins : rimandata l'uscita del DLC La Maledizione dei Faraoni : Mentre le ultime notizie su Assassin's Creed Origins si sono focalizzate sull'interessante modalità Discovery Tour, con la risposta di Ubisoft sulla censura di alcune immagini, ecco che arrivano novità non proprio positive riguardanti la pubblicazione del secondo DLC dedicato al gioco, La Maledizione dei Faraoni.Come segnala Gamespot, il contenuto aggiuntivo, previsto in uscita il prossimo 6 marzo, arriverà in Assassin's Creed Origins in ritardo ...

Film in uscita al cinema - cosa vedere e cosa no nel weekend del 24 e 25 febbraio : PHANTOM THREAD – IL FILO NASCOSTO di Paul Thomas Anderson. Con Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Leslie Manville. USA 2017 Durata: 130’ Voto 5/5 (AMP) Oltre se stesso. Anderson lavora sullo sconfinamento del proprio cinema e con questa sua nuova nonché ottava meraviglia, sembra riuscirci. Al suo fianco complici eccellenti: Daniel Day-Lewis ovvero il performer a breve più compianto di tutti; dall’altra il musicista poligrafo e insaziabile di ...

“Fabrizio…”. Corona - è Silvia Provvedi a parlare dopo la scarcerazione. Prima uscita pubblica per la coppia finalmente riunita e primo commento alla stampa della fidanzata dell’ex re dei paparazzi : Hanno fatto subito il giro della rete le foto dell’abbraccio di Silvia Provvedi e Fabrizio Corona all’uscita di San Vittore. Il 21 febbraio scorso l’ex re dei paparazzi è uscito dal carcere milanese in cui è stato detenuto per un anno e quattro mesi Prima della decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano che gli ha concesso l’affidamento provvisorio e terapeutico in una comunità individuata a Limbiate. Ad ...

Annientamento : il trailer italiano del film Netflix in uscita il 12 marzo : Una volta al suo interno, la spedizione scopre un mondo con paesaggi trasformati, dove delle creature modificate, tanto belle quanto pericolose, minacciano la loro vita e sanità mentale. Tratto dai ...

Il 23 febbraio in edicola la prima uscita del nuovo Corriere Innovazione : ... racconterà l'Innovazione a tutti, usando chiavi di lettura diverse: scienza, tecnologia, cultura, ricerca e sviluppo, su carta, sul digitale e sul territorio, con un ricco calendario di eventi ...

Janelle Monáe ha annunciato l’uscita del nuovo album “Dirty Computer” : Tramite un trailer che è tutto un programma, Janelle Monáe ha svelato al mondo intero il titolo del suo nuovo progetto discografico. L’album si intitola “Dirty Computer” e farà parte di un progetto audiovisivo definito dalla stessa cantante “an emotion pitcture”. Il video che annuncia l’arrivo di “Dirty Computer” è ricco di effetti speciali da fare invidia ai grandi film di Hollywood. Nel trailer, ...

Little Nightmares : svelata la data di uscita del DLC The Residence : Le ultime notizie su Little Nightmares ci parlavano di una possibile versione per Nintendo Switch che, al momento, non è stata ancora annunciata ufficialmente, quello che è sicuro, invece, è la data di uscita del terzo e ultimo DLC narrativo del titolo.Come riporta Jeuxvideo.com, dopo la pubblicazione dei precedenti contenuti, Le Profondità e The Hideaway, i giocatori potranno cimentarsi con il nuovo DLC di Little Nightmares, The Residence, a ...

Viabilità : A1 - oggi alle 23 si chiude l’uscita della stazione Frosinone : A1, chiusa nella notte uscita Frosinone per lavori di ripristino stradale a seguito di incidente Roma – Sulla A1 Milano-Napoli, dalle ore 23 di oggi, martedì... L'articolo Viabilità: A1, oggi alle 23 si chiude l’uscita della stazione Frosinone su Roma Daily News.

The Bard's Tale IV : uscita prevista per il terzo trimestre del 2018 : Era il 2015 quando InXile Entertainment lanciò ufficialmente la campagna Kickstarter di The Bard's Tale IV, il nuovo capitolo della storica serie RPG il cui primo episodio è uscito nel lontano 1985.Ebbene, a qualche anno di distanza ora apprendiamo che il titolo ha una finestra di lancio. Come segnala DSOGaming, InXile Entertainment ha svelato che The Bard's Tale IV è previsto in uscita nel terzo trimestre del 2018.Ma non è tutto, il team ha ...

REINCARNAZIONE/ Con il seme del figlio morto donna indiana cerca di resuscitarlo : La madre di un ragazzo indiano morto di tumore al cervello vuole resuscitarlo facendosi fecondare con il suo seme preservato prima delle cure mediche, ecco cosa è successo(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 16:09:00 GMT)

Film in uscita al cinema - cosa vedere e cosa non nel weekend del 17 e 18 febbraio : THE SHAPE OF WATER (LA FORMA DELL’ACQUA) di Guillermo Del Toro. Con Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins. Usa 2017. Durata 119’ Voto 4,5/5 (DT) Una creatura anfibia bipede, pinne, branchie e occhi dolcissimi, proveniente dalle acque del Sudamerica dove è stata venerata come un re, finisce incatenata nel 1962 in un vascone sotterraneo di Baltimora per esperimenti segretissimi del governo americano in piena corsa verso lo spazio. In ...

Warhammer Vermintide 2 : annunciata la data di uscita della versione PC : Mentre pochi giorni fa erano trapelati in rete i dettagli tecnici delle versioni PS4 Pro e Xbox One X di Warhammer Vermintide 2, oggi, grazie alla segnalazione di Wccftech, scopriamo quando il gioco approderà su PC.Fatshark ha, dunque, rivelato la data di uscita ufficiale di Warhammer Vermintide 2. Il gioco d'azione in prima persona sarà disponibile l'8 marzo per PC, con una beta esclusiva pre-ordine che inizierà il 28 febbraio. Una data di ...