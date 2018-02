L’Olanda attende il Burian | giovedì il più freddo inizio della primavera con -18°C attesi

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : l’Italia avanza alla Final Six. In Spagna ci attende L’Olanda : Obiettivo minimo raggiunto, ma nulla di più: il Setterosa avanza, come da pronostico, alla Final Six dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile, ma lo fa da terza classificata del proprio girone. La strada che ci attende a Pontevedra, in Spagna, dal 23 al 25 marzo, dunque, si presenta tutt’altro che in discesa. Le azzurre incroceranno infatti l’Olanda nei quarti di Finale, per poi trovare, eventualmente, la Grecia in semiFinale, ...