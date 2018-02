LIVE F1 | Test Barcellona 2018 in DIRETTA | il programma di martedì 27 febbraio e gli

I test di Formula 1 2018 da Barcellona : la diretta LIVE dalle 9 : Su skysport.it vi racconteremo il Day-1 con tempi, cronaca, foto e tutte le news dalla Catalogna. Gli 8 giorni di Barcellona Montmeló sarà il teatro anche della seconda tornata di collaudi, dal 6 al ...

LIVE F1 - Test Barcellona 2018 in DIRETTA : prima giornata (lunedì 26 febbraio). Ferrari e Mercedes finalmente in pista! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di Test 2018 per le vetture del Mondiale di F1. Al Montmeló, la curiosità è tanta. Sarà ancora una volta una sfida tutta Mercedes-Ferrari? Qualche giorno fa le due grandi rivali si sono presentate: ad ora di pranzo la Stella a tre punte ha messo in mostra un corpo vettura molto curato con un retrotreno rastremato all’inverosimile per minimizzare il peso; ha risposto la Rossa con una ...

LIVE F1 - Test Barcellona 2018 in DIRETTA : il programma di lunedì 26 febbraio e gli orari. Come seguire gli aggiornamenti in tempo reale : lunedì 26 febbraio si svolgerà la prima giornata dei Test 2018 a Barcellona. La stagione della Formula Uno entra nel vivo, le vetture saranno impegnate in pista per la prima volta in quest’annata: i piloti potranno Testare le vetture, valutarne punti di forza ed eventuali difetti, provarne velocità e resistenza, Testare il feeling con gli pneumatici, forzarle sul patto gara o sul giro veloce. Ci saranno ben otto ore a disposizione dei ...

DIRETTA/ Reggina Trapani (risultato LIVE 1-2) streaming video e tv - : Scarsella firma il vantaggio di testa : DIRETTA Reggina-Trapani: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita. Al Granillo i padroni di casa vogliono prolungare il momento positivo.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 17:56:00 GMT)

DIRETTA/ Reggina Trapani (risultato LIVE 1-1) streaming video e tv - : Pareggia subito Evacuo di testa : DIRETTA Reggina-Trapani: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita. Al Granillo i padroni di casa vogliono prolungare il momento positivo.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 17:00:00 GMT)

DIRETTA/ Crotone Spal : testa a testa. Streaming video e diretta tv - orario e risultato LIVE : diretta Crotone Spal: info Streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Scontro salvezza allo Scida.

F1 - Test Barcellona 2018 : gli orari e come vederli in tv. C’è la Diretta LIVE in tempo reale. Il programma completo : Dal 26 febbraio al 1° marzo i motori del Mondiale 2018 di F1 ricominceranno a rombare nei primi Test pre-stagionali che si terranno sul circuito catalano di Barcellona (Spagna). Al Montmeló vedremo esibirsi le nuove vetture e, come al solito, la curiosità è tanta. Sarà ancora una volta una sfida tutta Mercedes-Ferrari? Nella giornata di ieri le due grandi rivali si sono presentate: ad ora di pranzo la Stella a tre punte ha messo in mostra un ...

LIVE Biathlon - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Italia in testa dopo la prima frazione : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della staffetta femminile di Biathlon alle Olimpiadi di PyeongChang 2018. È l’ultima gara del programma del Biathlon riservata alle donne. La gara a squadre vede una nazione favorita su tutte, la Germania. Non solo per la presenza di Laura Dahlmeier (oro in sprint e inseguimento), ma per un quartetto di altissimo LIVEllo. Saranno le tedesche le donne da battere, con tante squadre pronte a provarci, ...

LIVE Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Carolina Kostner - siamo con te! Sakamoto in testa - Giada Russo non supera lo scoglio del corto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del programma corto femminile di Pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Questa è la gara più attesa da tutti gli italiani, tutti aspettano Carolina Kostner: la nostra Musa va a caccia di una nuova impresa, la sua classe sul ghiaccio e la sua bellezza saranno le armi con cui tentare l’assalto alle medaglie. Il podio a cinque cerchi, dopo quattro anni dal bronzo ...

LIVE Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Carolina Kostner - siamo con te! Tennell in testa - Giada Russo non supera lo scoglio del corto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del programma corto femminile di Pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Questa è la gara più attesa da tutti gli italiani, tutti aspettano Carolina Kostner: la nostra Musa va a caccia di una nuova impresa, la sua classe sul ghiaccio e la sua bellezza saranno le armi con cui tentare l’assalto alle medaglie. Il podio a cinque cerchi, dopo quattro anni dal bronzo ...

DIRETTA/ Akragas Catanzaro (risultato LIVE 1-1) streaming video e tv : Pareggia con un colpo di testa Mileto : DIRETTA Akragas-Catanzaro: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Nonostante gli sforzi i padroni di casa occupano il fondo della classifica.(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 15:58:00 GMT)

LIVE Biathlon - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : gruppone in testa a metà gara - errori per Windisch e Hofer : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della mass start maschile di Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si assegna l’ultimo titolo individuale, la prova con partenza in linea metterà in palio le tanto ambite medaglie. Sarà il giorno del duello tra Martin Fourcade e Johannes Boe, tanto annunciato alla vigilia dei Giochi e poi mai consumato? Il francese e il norvegese sono i grandi favoriti ma sono tanti gli uomini che ...

MotoGP - i test in diretta LIVE dalla Thailandia : 08:07 - I tempi: Zarco in testa Continua a sorprendere Zarco. Il francese della Tech3 al momento è in testa con 1:29.867. Secondo tempo per Crutchlow , +0.197, davanti a Marquez , +0.276, . 6° ...