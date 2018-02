wired

: L’evoluzione potrebbe renderci insensibili all’alcol - thexeon : L’evoluzione potrebbe renderci insensibili all’alcol - MilanoCitExpo : L’evoluzione potrebbe renderci insensibili all’alcol #DipartimentoInnovazioneTecnologia -

(Di lunedì 26 febbraio 2018) Se vi dicessero che un giornoportare l’essere umano all’incapacità di consumare grandi quantità di alcol? Preparatevi psicologicamente perché secondo un recente studio pubblicato su Nature Ecology & Evolution si tratta di una possibilità concreta: una variante genetica individuata in diverse popolazioni sembra avere tutti i requisiti per poter prendere piede e rendere le future generazioni un po’ più astemie. Una tragedia? Forse no: pare infatti che gli individui che la possiedono abbiano un minor rischio di sviluppare dipendenza da alcol. Uno scenario possibile, dunque, che emerge da una ricerca dell’Università della Pennsylvania che ha esaminato il genoma di 2.500 persone di 26 popolazioni su 4 continenti allo scopo di studiare i continui cambiamenti del genoma umano. Le analisi su scala globale hanno portato i ricercatori a individuare 5 varianti genetiche ...