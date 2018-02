Ledecka | Bjoergen Fourcade | Vonn Un' Olimpiade da 10 Ma l' Italia ha fatto tredici

ilgiornale

: ??Norvegia e Marit Björgen ???? ??Ester Ledecka ??? ??Svizzera???? - RSIsport : ??Norvegia e Marit Björgen ???? ??Ester Ledecka ??? ??Svizzera???? - flamminiog : RT @Eurosport_IT: In una giornata storta per gli azzurri, a #PyeongChang2018 si è scritto un pezzo di storia! ???? Ester #Ledecká campiones… - Mr93Rossi : RT @Eurosport_IT: In una giornata storta per gli azzurri, a #PyeongChang2018 si è scritto un pezzo di storia! ???? Ester #Ledecká campiones… -

(Di lunedì 26 febbraio 2018) PyeongChang - Venti giorni di emozioni, di medaglie, di fatiche. E anche di freddo, vento e orari impossibili. Ma ci sono molte altre cose che resteranno nella memoria e negli archivi di questi ventitreesimi Giochi olimpici invernali. Le butto giù, alla rinfusa, fra cani in pericolo e fenomeni in ascesa.Il fuoco è da sempre il simbolo dei Giochi olimpici, ma dopo l'accensione del braciere alla cerimonia di apertura tutti si sono dimenticati di lui, semplicemente perché da quel giorno, era il 9 febbraio, apertura dei Giochi, il braciere è diventato praticamente invisibile, nascosto com'era da altre costruzioni, impalcature e brutture varie. Lo si vedeva solo da lontano andando all'Olympic Park, per il resto la fiamma ha brillato da sola, un po' triste, poverina. Voto 2 agli architetti dello stadio olimpico di Alpensia.«Il mio doping è il ...