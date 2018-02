Le Iene | Giulio Golia | solidarietà dal web a Nadia e Bartolo

lanostratv

(Di lunedì 26 febbraio 2018): a Lela storia disono due coniugi che abitano alla periferia di Pescara, hanno una pensione d’invalidità per un handicap mentale certificato e vittime di una truffa scoperta grazie alle figlie naturali. Sono state Isabella e Maria Grazia a richiedere l’intervento de Lee cosìsi è occupato di questo caso. Le sorelle sono state tolte ai loro genitori quando erano molte piccole e date in affidamento a due famiglie diverse a causa di maltrattamenti ed incurie. Per vent’anni Maria Grazia e Isabella non hanno visto i loro genitori, fino a quando hanno ricevuto una lettera dall’Agenzia delle Entrate di Pescara su una terra e una casa che hanno ereditato, scoprendo in questo modo che i loro genitori naturali sono ancora vivi e così decidono di andare da loro. Le sorelle si ritrovano davanti ad una situazione di degrado: ...