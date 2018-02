Le Iene | Erica Patti | racconto choc a Nadia Toffa | ' Ha dato fuoco ai miei figli'

Blastingnews

(Di lunedì 26 febbraio 2018) ‘Li ha soffocati e poi ha riempito il loro letto di benzina e gli ha’.ha raccontato ade Lela tragica morte deinel corso della puntata del 25 febbraio. Davide e Andrea sono stati barbaramente uccisi dal padre quando avevano 9 e 12 anni. ‘Li ho rivisti in una bara bianca, non mi ha lasciato neanche il ricordo del loro viso’. Per quell’orribile parricidio Pasquale Iacovone è stato condannato all’ergastolo. La bresciana ha spiegato di aver conosciuto il marito in discoteca. ‘Era un tipo irascibile e non era la persona giusta per me’. Nel corso dell'intervista la donna ha affermato di aver provato ad interrompere la relazione prima del matrimonio. ‘Mi sono trovata con le mani sul collo e contro al muro’. La mamma di Davide e Andrea non ha nascosto il suo rammarico per non aver compreso in tempo il rischio che correva proseguendo il rapporto ...