Le foto della neve a Roma

Porsche svela le prime foto della nuova 911 : ... come ci tengono a precisare a Stuttgart, adotterà le ultime tecnologie in tema di sicurezza e, annunciano, " offrirà una sensazione di guida che nessun'altra auto al mondo è in grado di dare ", con ...

I tesori della natura in Campania - mostra fotografica a Napoli : Gli scatti immortalano la biodiversità di una Regione che fa del suo ambiente naturalistico uno dei vanti maggiori in tutto il mondo. Tra i fotografi Vincenzo Borzacchiello, Raffaele d'Agostino, ...

Venezia - crolla pilone sul Ponte della Libertà. Bloccato l’accesso alla città Video|foto : Forse a causa del vento, uno dei sostegni dei cartelli stradali ha ceduto e si è abbattuto sulla carreggiata. Senza per fortuna causare vittime

Venezia - crolla pilone su Ponte della Libertà. foto : Venezia, crolla pilone su Ponte della Libertà. FOTO A causare l'incidente, è stato il forte vento. Nessuna persona è rimasta ferita e non ci sono mezzi coinvolti ma occorreranno diverse ore per ripristinare la circolazione. Immagini dal profilo Twitter di Radiotaxi Venezia. LA FOTOGALLERY Parole chiave: ...

Fidanzata Pezzella - Agus Bascerano scatenata : book fotografico sexy che fa impazzire i tifosi della Fiorentina [foto] : 1/11 Foto Instagram ...

Emily Ratajkowski si è sposata : il matrimonio segreto della modella [foto] : 1/24 Foto Instagram ...

Fondazione Crv : nuovi spazi a disposizione della città - le foto : Ad accogliere i rappresentanti delle istituzioni, dell'Università, del mondo economico e i componenti dei vari organi della Fondazione, è stato il presidente Fernando Lombardi che ha ricordato come ...

Il dramma di Michelle Hunziker : il racconto shock della showgirl svizzera [foto] : 1/10 Foto Instagram ...

Le foto della nuova Ferrari di Formula 1 : È stata presentata oggi a Maranello, si chiama SF71H The post Le foto della nuova Ferrari di Formula 1 appeared first on Il Post.

Presentazione Ferrari - attesa finita : tutto lo spettacolo della nuova monoposto - ecco la SF71H [foto] : 1/11 ...

Formula 1 - Prima foto della Toro Rosso STR13 : La Scuderia Toro Rosso ha pubblicato la Prima immagine ufficiale della nuova STR13, la monoposto nata tra Faenza e Bicester che sarà affidata a Brendon Hartley e Pierre Gasly nella prossima stagione di Formula 1.Fuori programma. Il team di Faenza è impegnato a Misano per il primo filming day della stagione, una sessione in cui da regolamento - possono essere percorsi fino a 100 chilometri. Si tratta di un momento particolarmente importante per ...

Riva del Garda - la polizia diffonde le foto di Marco - scomparso a 16 anni sulle montagne della Grande Guerra : Proseguono le ricerce di Marco, scomparso a 16 anni da Riva del Garda. La polizia di Trento ha diffuso una serie di fotografie dello studente trentino di cui non si hanno più notizie dal 16 febbraio ...

“No dai - non è possibile”. Il segreto della donna che ha fatto impazzire il web. Le sue foto fanno impazzire i social ma poco dopo ecco saltar fuori l’incredibile verità sul suo conto. Guardatela bene e siate onesti : ve lo sareste mai immaginato? : Tutti la scambiano una modella e d’altronde è difficile pensare il contrario quando ci si trova di fronte a certe forme da urlo, un corpo di quelli capaci di far perdere la testa a qualsiasi uomo. E invece lei non solo non lavora nel mondo della moda ma è anche, udite udite, felicemente nonna. Sì, avete capito bene: la persona che vedete in foto si chiama Zaklina Berrido Pisano, viene da Belgrado e può già dirsi felice di avere dei ...

Motta San Giovanni : il sindaco Giovanni Verduci chiede alla Città Metropolitana un incontro urgente per lo smottamento della SP21 [foto] : 1/5 ...