Lazio | le pagelle | Luiz Felipe d' autorità | Leiva è una muraglia

Pagelle Sassuolo-Lazio 0-3 - Milinkovic-Savic clamoroso : Pagelle Sassuolo-Lazio – Si sono concluse le gare delle 15 valide per la 26^ giornata del campionato di Serie A, grande spettacolo della Lazio nella gara in trasferta contro il Sassuolo, netto successo per la squadra di Simone Inzaghi che adesso torna al terzo posto dopo il successo di ieri dell’Inter. Il grande protagonista è stato Milinkovic-Savic, sempre più trascinatore della Lazio, in rete anche Immobile. Espulsione per Berardi. ...

Pagelle/ Sassuolo Lazio : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A - 26^ giornata - primo tempo) : Pagelle Sassuolo Lazio: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata al Mapei Stadium per la 26^ giornata della Serie A. Chi sono i migliori e i peggiori della sfida?. (Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 16:01:00 GMT)

Pagelle Lazio-Steaua Bucarest 5-1 : Immobile è tornato! : Pagelle Lazio-Steaua Bucarest – Un netto 5-1 per confermare che la Lazio è tornata e per dimenticare l’incidente di percorso dell’andata. La squadra biancoceleste asfalta la Steaua Bucarest nel ritorno dei sedicesimi di Europa League e vola agli ottavi. Tripletta di Ciro Immobile che, dopo aver interrotto il digiuno nella sfida di campionato con il Verona, è tornato a trascinare i capitolini a suon di goal. In rete anche Felipe ...

Pagelle/ Lazio-Verona (2-0) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 25^ giornata) : Le Pagelle di Lazio Verona: Fantacalcio, i voti a tutti i protagonisti della partita allo stadio Olimpico. Voglia di riscatto per i biancocelesti nel Monday Night della Serie A(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 23:00:00 GMT)

Pagelle Lazio-Verona 2-0 - Immobile sempre decisivo : Pagelle Lazio-Verona 2-0 – La Lazio vince contro il Verona e si lascia alle spalle il momento difficile, netto successo davanti al pubblico amico per la squadra di Simone Inzaghi che riscatta le tre sconfitte consecutive e torna in zona Champions League, al quarto posto, decisivo Ciro Immobile, determinante sempre di più per questa squadra. Buone anche le prestazioni di Milinkovic-Savic e Luis Alberto, tanta qualità per il tecnico Inzaghi, ...

PAGELLE/ Lazio-Verona : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 25^ giornata - primo tempo) : Le PAGELLE di Lazio Verona: Fantacalcio, i voti a tutti i protagonisti della partita allo stadio Olimpico. Voglia di riscatto per i biancocelesti nel Monday Night della Serie A(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 21:30:00 GMT)

Steaua-Lazio - le pagelle : Felipe accende il gioco - Milinkovic è solo bello : dal nostro inviato BUCAREST Caicedo fa poco, Nani fa niente. Murgia ha qualche idea, Milinkovic si piace molto, forse troppo. STRAKOSHA 6 Fa poco e quel poco lo fa bene: attento sulla punizione di ...

PAGELLE / Steaua Lazio (1-0) : i voti della partita (Europa League sedicesimi) : PAGELLE Steaua Lazio (1-0): i voti della partita che si è giocata per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. I biancocelesti dominano a tratti, ma perdono in Romania(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 23:52:00 GMT)

Pagelle Steaua Bucarest-Lazio 1-0 : Basta disastroso - Milinkovic Savic superficiale : Pagelle Steaua Bucarest-Lazio – Reduce da tre ko consecutivi in campionato, la Lazio non riesce ad interrompere la striscia di risultati negativi perdendo in casa dello Steaua Bucarest, nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Ai padroni di casa è Bastato un goal di Ghohéré. Inzaghi, pensando alla prossima gara con il Verona, ha optato per un turnover massiccio, forse eccessivo, snobbando un po’ l’impegno. ...

Europa League - Steaua Bucarest-Lazio 1-0 : le pagelle. Ottimo ingresso di Felipe Anderson - male Basta e Nani : La Lazio viene sconfitta nell’andata dei sedicesimi di Europa League dallo Steaua Bucarest. Decide una rete di Gnohéré, ma quanti rimpianti per i biancocelesti, che hanno avuto tantissime occasioni Strakosha 6: non ha colpe sul goal subito, visto che si trova Gnohéré tutto solo davanti a lui. Per il resto non deve mai impegnarsi Bastos 6: qualche leggera incertezza, a cui riesce sempre a rimediare. Nel complesso prestazione sufficiente ...

Pagelle/ Steaua Lazio : i voti della partita (Europa League sedicesimi - primo tempo) : Pagelle Steaua Lazio: i voti della partita che si è giocata per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Trasferta insidiosa in terra rumena per la squadra biancoceleste(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 22:09:00 GMT)

LIVE – Pagelle Steaua Bucarest-Lazio - Europa League in DIRETTA : biancocelesti all’arrembaggio per avvicinarsi agli ottavi di finale : CLICCARE QUI PER SEGUIRE LA CRONACA DELLA PARTITA Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Steaua Bucarest-Lazio, sfida valevole per l’andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2017-2018. Calcio d’inizio alle ore 21.05 e seguite con la nostra DIRETTA i voti minuto per minuto dei giocatori biancocelesti, in un match di grande importante per la squadra di Simone Inzaghi, che cerca il riscatto dopo la piccola crisi in ...

Lazio - le pagelle : Luis Alberto mago sparito - Milinkovic gira a vuoto : STRAKOSHA 6,5 Evita la mattanza con almeno tre ottime parate, ma la difesa è un colabrodo e lo manda allo sbaraglio. WALLACE 3 Soffre il passo rapido e la tecnica raffinata di Insigne già nel primo ...

Pagelle/ Napoli-Lazio (4-1) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 24^ giornata) : Pagelle Napoli Lazio: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A 2017-2018. I protagonisti, i migliori e i peggiori: tutti i giudizi sul match allo stadio San Paolo(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 23:01:00 GMT)