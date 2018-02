L’autonomia di Samsung Galaxy S9 non dovrebbe essere molto diversa da quella di Galaxy S8

Impostazioni tipo per batteria Samsung Galaxy S7 : le configurazioni ideali per L’autonomia : Nel caso del Samsung Galaxy S7 spesse volte si è soliti affibbiare la colpa a questo od a quell'aggiornamento quando la durata della batteria non ci soddisfa come vorremmo, senza considerare nella giusta misura che grossa parte dell'eventuale consumo anomalo sia da ricercare nelle Impostazioni di utilizzo, che sappiamo variare da dispositivo a dispositivo. A questo punto ci piacerebbe dire la nostra in merito, riportandovi un esempio di ...