Laura Boldrini | Elezioni 2018 Video | bikesharing Milano e attacco a Salvini | “carriera

Laura Boldrini pedala in bici a Milano - poi visita il condominio ecologista : Una biciclettata per la città e poi la visita in un condominio virtuoso sotto il punto di vista della sostenibilità ambientale, in via San Gregorio. E' stata una visita 'ecologista' quella di Laura ...

'Laura Boldrini sta zitta adesso...'. 'Vergognati fascista'. Volano insulti in diretta - imbarazzo dalla Merlino... : ' Laura Boldrini sta zitta quando si inneggia alle foibe, di fronte alle forze di polizia', sbotta Maurizio Gasparri ospite in studio da Myrta Merlino a L'aria che tira , su La7 . E Alfredo D'Attorre ...

Laura Boldrini - ELEZIONI 2018/ “Di Maio premier mi preoccupa” : leader LeU attacca Pd e gira Milano in bici : LAURA BOLDRINI, ultimi giorni di campagna ELEZIONI 2018: "Di Maio premier mi preoccupa, mai accordo con M5s e Pd". Gli attacchi a Renzi e la biciclettata nel centro di Milano(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 14:25:00 GMT)

Laura Boldrini - partiti in agitazione su chi verrà dopo di lei alla Camera : Oltre alla preoccupazione per quale sarà il prossimo governo, i partiti hanno un altro problema che riguarda il post voto: la presidenza delle due Camere. Infatti, soltanto una volta assegnate, le ...

Laura Boldrini a Tgcom24 : 'Lavorare sull'integrazione. Salvini? Solo slogan' : "L'integrazione non avviene con la bacchetta magica, bisogna investirci. C'è bisogno di un coinvolgimento dello Stato". Lo ha detto la presidente della Camera e candidata di LeU, Laura Boldrini , a "...

Laura Boldrini - sciacallata elettorale sulle azzurre d'oro alle Olimpiadi : In milanese si dice 'ofeleé fa el to' mesté', che tradotto in italiano potrebbe suonare 'pasticcere, fai il tuo mestiere' visto che l'ofella è un tipico biscotto lombardo. Cioè, ognuno si occupi e ...

Elezioni - Grasso illustra la sua squadra di governo : “Laura Boldrini agli Esteri. Interni? Tengo l’interim” : “Il ministro dell’Economia è facile: abbiamo la senatrice Cecilia Guerra che ha fatto il sottosegretario in passato e che è espertissima nei problemi di economia e finanza. Rossella Muroni, ex presidente di Legambiente, la metterei allo Sviluppo Economico per rilanciare l’economia circolare, quelle fonti di energia rinnovabile che possono dare uno sviluppo economico con lavoro pulito, trasparente e sicuro. Laura Boldrini agli Esteri e Anna ...

Laura Boldrini - sfregio a Silvio Berlusconi : 'Mi pare che l'inciucio con Matteo Renzi sia già fatto' : Ogni giorno una secchiata di fango da parte di Laura Boldrini , che oggi varia il suo registro: nel mirino non c'è Matteo Salvini , bensì Silvio Berlusconi e Matteo Renzi . Già, perché la presidenta ...

Laura Boldrini ministro : dove ce la ritroviamo con la sinistra al governo : Poi ha sciorinato la lista dei 'suoi' ministri , e delle 'sue' ministre, : 'Noi abbiamo Cecilia Guerra , esperta di finanza, la vedo come possibile ministro dell'Economia e poi Rossella Muroni allo ...

Laura Boldrini risponde a Matteo Salvini : 'Hai paura - eh?' : Altre metaforiche botte da orbi tra Matteo Salvini e Laura Boldrini . Il leghista, infatti, ha chiamato i militanti del Carroccio alla manifestazione di sabato: 'Vi aspetto alle 15 in Piazza Duomo a ...

Laura Boldrini - la posta di Dagospia : 'Pestato dirigente di Forza Nuova - perché non chiede di abolire le organizzazioni antifasciste?' : Su Dagospia , nella consueta rubrica posta! , c'è chi pone un interrogativo tanto semplice quanto, ad ora, senza risposta. 'Caro Dago - chiede Rob Perini -, in sei hanno pestato a sangue un dirigente ...

Laura Boldrini 'in stile Bob Dylan' contro le organizzazioni fasciste : Il presidente della Camera dei Deputati, adesso candidata con Liberi e Uguali, Laura Boldrini, ha realizzato un video che cita quello che Bob Dylan realizzò per Subterranean Homesick Blues . Nei ...