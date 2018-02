La Weinstein Company verso la bancarotta

vanityfair

(Di lunedì 26 febbraio 2018) Che potesse sopravvivere alla scandalo era apparso subito difficile. E mese dopo mese, denuncia dopo denuncia, le possibilità si sono ulteriormente ridotte. La, che già nell’autunno scorso non navigava in buone acque, avrebbe fatto richiesta di. Per la società fondata dal produttore Harvey, accusato di molestie da oltre cento donne, e dal fratello Bob, non ci sarebbe alcun lieto fine. LEGGI ANCHEMonica Lewinsky riflette sullo «scandalo Clinton» nell'era di #MeToo: «Non sono più sola» A riportare la notizia del fallimento sono le maggiori testate americane, che raccontano di debiti sempre più pesanti. «Pur riconoscendo che questa soluzione è estremamente dannosa per i nostri dipendenti, i nostri creditori e tutte le potenziali vittime, il board non ha altra scelta se non perseguire l’unica opzione praticabile per massimizzare il valore residuo ...