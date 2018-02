La tosse è un importante problema medico | economico e sociale

huffingtonpost

(Di lunedì 26 febbraio 2018) Questo post è a cura di Alessandro Zanasi, Presidente Associazione Italiana Studi– AIST (Bologna)Larappresenta unin costante aumento in tutto il mondo industrializzato: la sua incidenza varia nella popolazione adulta dal 5 al 40% in base alle caratteristiche ambientali, all'età della popolazione, alla stagione e all'abitudine al fumo.Proprio il fumo è una causadi: i fumatori presentano infatti una elevata prevalenza dirispetto ai non fumatori. Stretta è la relazione tra il numero di sigarette fumate e il sintomo.Altrettantoè il ruolo del fumo passivo: sono numerosi gli studi che rilevano come i figli di fumatori mostrino un significativo aumento dell'incidenza dirispetto ai figli di soggetti non fumatori. Nel nostro paese la...