La Svizzera domenica al voto su abolizione canone radio e tv

Football americano : i convocati dell’Italia per l’amichevole contro la Svizzera. Blue Team in campo domenica : La Nazionale Italiana di Football americano scenderà in campo domenica 28 gennaio per affrontare in amichevole la Svizzera. Si tratta dell’Alps Bowl, una manifestazione giunta ormai alla sua terza edizione, dopo quelle del 2015 e del 2016. La sfida doveva essere un test sulla strada verso i Campionati Europei di Francoforte, ma la manifestazione continentale non si farà. Questo, però, non cambia i piani del Blue Team Italia, che prosegue ...