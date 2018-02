La strage di Parkland non sta sparendo come le altre

strage Parkland - genitori : ‘Regolamentare meglio vendita delle armi’. Ma Trump dà voce a sogno della Nra : ‘Armare i docenti’ : Consentire agli insegnanti di recarsi a scuola armati per prevenire le stragi come quella di Parkland. Donald Trump dà voce al sogno della National Rifle Association, la più potente tra l lobby delle armi americane. “Capisco che è un’ipotesi controversa, ma siamo qui per ascoltare”, ha detto il presidente degli Stati Uniti durante una lunga sessione di ascolto alla Casa Bianca dove ha convocato ragazzi sopravvissuti, genitori di ...

strage Florida : chi è Nikolas Cruz - il killer del liceo di Parkland - : Il 19enne autore della sparatoria nella scuola da cui era stato cacciato è accusato di 17 omicidi premeditati. In passato è stato in cura per problemi psichiatrici e avrebbe fatto parte di un gruppo ...

SPARATORIA A SCUOLA - FLORIDA/ Parkland - strage di studenti : mani e smartphone in alto per documentare l'orrore : SPARATORIA in FLORIDA, ex studente apre il fuoco nell'edificio scolastico uccidendo 17 persone e decine di feriti, il tragico accadimento ha per...