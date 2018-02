La storia della roulette - Magazine Pragma

Divario salariale tra uomini e donne - la denuncia dell'ONU : 'Il più grande furto della storia' - : Ogni nazione viene valutata su 4 parametri: salute, educazione, economia e politica che misurano la possibilità di accedere a cure mediche, di andare a scuola , di ogni ordine e grado, di lavorare e ...

Le 10 auto più vendute della storia : Vi siete mai chiesti quale sia l’auto più venduta del mondo? Non è facile rispondere a questa domanda: bisogna considerare un’auto che non sia mai cambiata, salvo magari lievi aggiornamenti, oppure si possono conteggiare anche quei modelli che sono stati prodotti per decenni con lo stesso nome, ma che ogni sei, sette o otto anni sono stati sostituiti da una generazione differente? Se la risposta giusta è la prima, allora non ...

Marit Bjorgen nella leggenda : la più vincente della storia alle Olimpiadi! Nove ori stellari della norvegese : Marit Bjoergen è diventata l’atleta più vincente della storia alle Olimpiadi Invernali. L’infinita norvegese, grazie al trionfo odierno nella 30km mass start di sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, è salita sul gradino più alto del podio a cinque cerchi per la nona volta in carriera: nessuno come lei. La 37enne è infatti riuscita a superare due mostri sacri norvegesi come il biathleta Ole Einar Bjorndalen (8) e ...

Il più grande errore della storia di Hollywood : Nel 1998 la Marvel offrì a Sony per 25 milioni di dollari i diritti cinematografici di quasi tutti i suoi personaggi; Sony rispose "no, grazie" The post Il più grande errore della storia di Hollywood appeared first on Il Post.

Little Nightmares : disponibile l'ultimo capitolo della storia The Residence : Bandai Namco Entertainment Europe annuncia il lancio di The Residence, il terzo e ultimo capitolo di Secrets of The Maw. Nei primi due capitoli, Le Profondità e The Hideaway, il Fuggiasco era riuscito a eludere con successo l'ira della Nonnina scoprendo la storia dei Nomini. The Residence pone di nuovo il Fuggiasco contro la misteriosa Signora. Incluso nell'Expansion Pass di Little Nightmares di Tarsier Studios, The Residence è disponibile da ...

La classifica dei portieri più pagati della storia : l'Italia detta legge : 1 di 6 Successiva ROMA - La scuola italiana dei portieri è sempre stata una delle migliori al mondo. La conferma arriva anche dalla classifica dei dieci numeri 1 più pagati della storia, redatta dal quotidiano spagnolo Marca , dove figurano ben tre italiani , ma uno è stato il più pagato per ...

“Ma quando mai…”. L’ultima pugnalata di Max Biaggi a Bianca Atzei : lei - all’Isola dei Famosi - continua a disperarsi per la fine della storia con l’ex. Dall’Italia - però - ecco arrivare altre brutte notizie per la cantante. Fan a bocca aperta : Una storia per la quale i fan non riescono davvero a darsi pace, quella tra la cantante Bianca Atzei e l’ex asso delle due ruote Max Biaggi, finita all’improvviso dopo circa due anni insieme, con lei già pronta a fare il grande passo e mettere su famiglia insieme e ritrovatasi invece all’improvviso sola soletta a piangere lacrima amare sulla spiaggia dell’Isola dei Famosi, reality al quale ha preso parte forse ...

Guantoni da boxe - i più antichi della storia rinvenuti al Vallo di Adriano : Un paio di Guantoni da pugile in cuoio di epoca romana, i primi “integri” mai ritrovati secondo quanto riporta la Bbc, sono stati rinvenuti presso il Vallo di Adriano nel settore di Hexham, in Northumberland. Il ritrovamento è avvenuto nel sito di Vindolanda dove gli archeologi britannici stanno da tempo recuperando reperti in uso ai militari dell’estremo ‘limes’ settentrionale dell’impero romano. I Guantoni ...

Lotus 3-Eleven 430 - su strada la più veloce della storia : No, non è una via di mezzo tra un razzo-missile e un offshore, quella che vedete in foto è un’automobile, per quanto particolare. Appartiene al quasi estinto genere delle “barchette” – auto estremamente sportive prive di qualsiasi copertura e praticamente anche del parabrezza – ed è una Lotus in serie ultra limitata, di soli 20 esemplari. Si chiama 3-Eleven 430 e, per chi ha un po’ di dimestichezza col marchio inglese, si ...

La luna ad Aprile sarà verde? Ecco la storia della bufala d'Oltremanica : L'eccezionalità di un evento come il passaggio della Cometa di Alley lo rende una notizia di primaria importanza, facendola balzare agli onori della cronaca. Seguendo questo meccanismo pensate alla ...

Fulco rompe il silenzio sulla fine della storia con la Chiabotto : Avevo idealizzato quella donna : A distanza di mesi dalla separazione da Cristina Chiabotto, Fabio Fulco ha rilasciato la prima (dura) intervista per parlare della fine della sua storia d'amore."Non c’è davvero nulla o nessuno da ricordare - ha spiegato Fabio Fulco al settimanale Oggi -. È una ferita profonda quella che ho, non si rimargina ancora. Sono scappato in Cina… me ne sono andato dall’altra parte del mondo, completamente ...

LIVE Sci di fondo - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Italia uomini in finale col fiatone! Donne : Randall/Diggins : primo oro Usa della storia. Azzurre deludenti fuori in semifinale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della team sprinti maschile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Altra giornata campale per lo sci di fondo azzurro con la coppia Noeckler-Pellegrino che vuol far sognare il Bel Paese. Ci si aspettano grandi cose dalla coppia nostrana ma le incognite non mancano. L’altoatesino non ha convinto in questa Olimpiade, tanto da venire escluso nella staffetta 4×10 km. Nella gare a coppie con Federico ...