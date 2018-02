La neve paralizza la rete ferroviaria | treni cancellati | ritardi fino a 7 ore Protestano

Meteo : quando finirà l’ondata di freddo - neve e gelo di Burian sull’Italia. Città e paesi paralizzati e temperature glaciali : ci vorrà un po’ prima di rivedere il sole (prepariamoci!) : Burian, la corrente di origine siberiana, è arrivato, e l’avvio di settimana è caratterizzato da un abbassamento delle temperature generalizzato su tutto il territorio italiano. temperature giù quindi, con il picco di freddo che si registrerà nella giornata di mercoledì. Per ora vento fortissimo e anche tanta neve. Per tutti e tre i giorni di avvio settimana, lunedì, martedì e mercoledì, il cielo si presenterà sereno o poco ...

neve a Roma - strade vuote e disagi. Città paralizzata : Roma si è risvegliata imbiancata di Neve e le strade sono vuote. Con le scuole chiuse e le corse degli autobus limitate o soppresse, la capitale si appresta ad affrontare una giornata di...

neve e gelo paralizzano la Francia : Parigi nel caos - voli annullati e slalom con gli sci sulla collina di Montmartre [FOTO] : 1/40 JOEL SAGET ...

Gelo e neve in Giappone : paralizzata Tokyo - decine di feriti per gli incidenti - voli interrotti : Gelo e neve stanno paralizzando il Giappone. Forti nevicate e temperature gelide su Tokyo, tanti incidenti e voli interrotti. Prosegue senza un attimo di tregua la pesante ondata di Gelo di stampo...

Meteo USA - nuova potente tempesta provoca neve - ghiaccio e inondazioni : paralizzato il nord-est degli Stati Uniti [FOTO e MAPPE] : 1/17 ...

Usa - neve e gelo paralizzano gli aeroporti : Mount Washington, nel New Hampshire, ha registrato la prima temperatura più fredda del mondo all'inizio di sabato, meno 36 gradi Fahrenheit. Nel Canada orientale, che ha sofferto per il freddo ...

USA - maltempo eccezionale : Boston paralizzata in un inferno di neve e acqua : USA, maltempo eccezionale - Continua la storica ondata di gelo e neve in tutti gli USA orientali. Diversi record caduti e numerosi i disagi in diverse città. L'intensa depressione che ha risalito...

Cervinia paralizzata da 2 metri di neve. La Protezione Civile : "non uscire dai luoghi chiusi". : La Valle d'Aosta continua a sperimentare nevicante abbondanti nelle ultime ore in alta quota, con disagi che si fanno sempre più crescenti soprattutto per gli spostamenti e per il pericolo...