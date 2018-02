La Juventus non scende in campo? Valentina Allegri mozzafiato | FOTO sexy in spiaggia

Juventus - Marchisio ringrazia i tifosi : 'Nonostante tutto eravate lì per noi' : TORINO - 'Grazie a tutti per essere venuti allo Stadium. Oggi era impossibile giocare, lo sapevate, ma nonostante tutto eravate lì per noi' . Così, su Instagram, lo juventino Claudio Marchisio , che ...

Juventus-Atalanta rinviata - che beffa : adesso non nevica più [VIDEO] : Juventus-Atalanta rinviata, che beffa: adesso non nevica più – La gara valida per la 26^ giornata del campionato di Serie A tra Juventus ed Atalanta non si è disputata a causa della fitta nebbia che ha reso impraticabile il campo. Il calendario è al momento fitto per le due squadre per la data del recupero, ma uno spazio potrebbe essere trovato il 14 marzo prossimo, quando in Champions League scenderà in campo la Roma. Ma adesso è arrivata ...

LIVE Juventus-Atalanta - non si gioca : partita rinviata per neve : Allenatore: Gasperini Notizie sul tema Juventus-Atalanta probabili formazioni: le ultime novità dall'Allianz Stadium Juventus-Atalanta diretta tv e LIVE streaming oggi 25/2 Juventus, infortunio ...

Juventus-Atalanta rinviata per neve. Marotta : “Non sarebbe vero spettacolo” : Juventus-Atalanta è stata rinviata per neve. Una nevicata si è abbattuta sull’Allianz Stadium nelle ore precedenti alla partita e l’intensità è aumentata poco prima del fischio d’inizio. Impossibile scendere in campo. Le due squadre si erano dette disponibili, ma il direttore generale bianconero Beppe Marotta aveva spiegato pochi minuti prima delle 18: “Le condizioni atmosferiche sono chiare, lo spettacolo sarà ...

Mazzarri non riesce a dimenticare la Juventus : Walter Mazzarri mette nel mirino il Verona, ma non riesce a dimenticarsi del derby contro la Juventus. "Mi fa piacere che si sia sottolineata la nostra buona gara nel derby. Abbiamo creato anche ...

La Juventus non rottama - “veterani” pronti al rinnovo : poco coraggio ed un rischio enorme : La Juventus si appresta a varare una politica davvero molto rischiosa. Il club sta per concludere alcune operazioni che faranno discutere, vale a dire i rinnovi di Chiellini, Barzagli e Buffon. Tre veterani, tre calciatori che vanno ringraziati per quanto fatto con la maglia bianconera, ma forse adesso sarebbe stato meglio dirsi addio. Invece sembra proprio che non sarà così. L’età avanza ed al momento del rinnovo Barzagli avrà 37 anni, ...

Dani Alves - non solo calcio : ecco l’altra passione dell’ex Juventus [VIDEO] : L’esperienza con la maglia della Juventus è stata altalenante, Dani Alves adesso prova ad essere protagonista con il Psg. La Ligue 1 può essere considerata già in cassaforte mentre per superare il turno in Champions League serve l’impresa contro il Real Madrid ma la squadra francese ha tutte le carte in regola per ottenere il pass per i quarti di finale della competizione. Dani Alves fa sempre molto parlare non solo per le ...

Pruzzo : 'Dopo ieri non credo che la Juventus voglia ancora Florenzi' : ROMA - ' Florenzi ? Dopo quello che ha fatto ieri non so se la Juventus lo vorrebbe ancora' . Così l'ex centravanti della Roma, Roberto Pruzzo, commenta la sconfitta in Ucraina della squadra di Di ...

Calciomercato Juventus - non solo Emre Can : la mossa di Marotta per giugno! : La Juventus è sempre stata abile a programmare il mercato estivo con anticipo ed anche in questa stagione sta lavorando in maniera minuziosa in vista della prossima annata. La situazione legata ad Emre Can non è l’unica al vaglio di Marotta e Paratici. E’ ormai ben noto l’addio di alcune pedine importanti come Lichtsteiner ed Asamoah, dunque la società sta valutando le possibili mosse per il prossimo anno. Sulla sinistra ...

Juventus - Khedira non esclude l'addio : Sami Khedira potrebbe lasciare la Juventus in estate. In un'intervista a 'Sport-Informations-Dienst', il centrocampista tedesco ha dichiarato: "Non mi sento ancora vecchio, ma non escludo un ritorno in Bundesliga. Non si può mai escludere nulla nel calcio. La Bundesliga è ...

Allegri - idea Bonaventura ma… non alla Juventus! : Nelle ultime ore si sta facendo un gran parlare relativamente all’apprezzamento da parte di Massimiliano Allegri per Jack Bonaventura. Da più parti è stata rilanciata la notizia di un interesse da parte del tecnico per il calciatore del Milan, ma tale idea non coinvolge la Juventus per due motivi. In primis aumentano notevolmente in questi ultimi giorni le possibilità di un addio tra il tecnico ed il club bianconero. Tutto dipenderà dal ...

Juventus - Douglas Costa 'In Brasile costretto a perdere una partita per non farmi uccidere' : TORINO - Ogni tanto perdere è l'unica cosa che conta, specialmente per preservare la propria vita. Una confessione che ha del clamoroso quella rilasciata dal calciatore brasiliano della Juventus, ...

Infortunio Bernardeschi - arrivano nuove notizie (non positive) da casa Juventus : Infortunio Bernardeschi – Il comunicato di ieri della Juventus in merito all’Infortunio di Bernardeschi non lasciava presagire nulla di buono in attesa degli esami strumentali. Ebbene, quest’oggi le novità rivelate da Skysport, che arrivano direttamente da casa Juventus, non sono certo positive. Gli esami sul ginocchio di Bernardeschi sono stati rinviati. Il motivo? Il ginocchio è ancora troppo gonfio per effettuare gli esami ...